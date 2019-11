Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakossági bejelentés miatt vonultak ki a tűzoltók a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyére. ","shortLead":"Lakossági bejelentés miatt vonultak ki a tűzoltók a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyére. ","id":"20191112_Ken_es_foszfortartalmu_gaz_terjeng_Meszaros_Lorinc_eromuvenek_a_telephelyerol_Visontan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970a8212-8cbc-4cfd-b93d-671622760c54","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_Ken_es_foszfortartalmu_gaz_terjeng_Meszaros_Lorinc_eromuvenek_a_telephelyerol_Visontan","timestamp":"2019. november. 12. 18:57","title":"Kén- és foszfortartalmú gáz terjeng Mészáros Lőrinc erőművének telephelyéről Visontán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben – írja a Népszava.","shortLead":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag...","id":"20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe3bca8-dcdd-4b81-9ddc-c3f0aa3718ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 08:11","title":"Gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország déli és központi részén - jelentette az izraeli média kedden.","shortLead":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország...","id":"20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75232d7d-e25b-4d1f-9c82-1b9b7ba1812b","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","timestamp":"2019. november. 12. 20:33","title":"Többnapos rakétaháborúra számít Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","shortLead":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","id":"20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805eb4f5-e63f-4018-8a91-b284904775e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","timestamp":"2019. november. 12. 17:20","title":"Ismét ugrott egy szintet az ingatlanok ára, Budán egy átlagos téglalakás már 60 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b7608f-9fcd-44b8-93c6-c0518c0db89d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alighogy megalakult a nagykanizsai önkormányzat új vállalkozása, máris változás várható az élén. ","shortLead":"Alighogy megalakult a nagykanizsai önkormányzat új vállalkozása, máris változás várható az élén. ","id":"201945_nagykanizsai_ugynokseg_akcioban_azellenzeki_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b7608f-9fcd-44b8-93c6-c0518c0db89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66617706-fd1c-4464-85bb-c8c55ddc6bb3","keywords":null,"link":"/360/201945_nagykanizsai_ugynokseg_akcioban_azellenzeki_tobbseg","timestamp":"2019. november. 13. 10:00","title":"Véget vetne a helyi fideszes propagandának a nagykanizsai ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","shortLead":"A következő generációban már elektromos rásegítést is kap az egyik legszebb hangú utcai autó.","id":"20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd605db9-5e13-46b6-8baf-facc1a0a1125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661988a7-9951-4e49-b819-f18f47fa188c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_Eleg_szinpompas_az_utolso_meg_villanyhajtas_nelkuli_Marserati_GranTurismo","timestamp":"2019. november. 12. 10:25","title":"Szimbolikus lett az utolsó, még villanyhajtás nélküli Maserati GranTurismo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181584de-006e-4481-9688-b19e6bbbd3aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rijádi rendőrség letartóztatta azt a férfit, aki felrohant a színpadra, és az ott előadó színházi társulat három tagját megkéselte. Ez volt az első támadás, amióta Szaúd-Arábiában újra engedik a nyilvános szórakoztatást.","shortLead":"A rijádi rendőrség letartóztatta azt a férfit, aki felrohant a színpadra, és az ott előadó színházi társulat három...","id":"20191112_Eloadas_kozben_keselt_meg_harom_muveszt_egy_jemeni_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181584de-006e-4481-9688-b19e6bbbd3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8079677-9d9c-45bd-94ac-93c0d1ea6085","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Eloadas_kozben_keselt_meg_harom_muveszt_egy_jemeni_ferfi","timestamp":"2019. november. 12. 11:49","title":"Nem mindenkinek jön be, hogy szórakozni is lehet Rijadban: előadás közben késeltek meg három művészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"}]