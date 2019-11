Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ded4ebf-9806-4cdf-9c28-e9a45fbbea93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terrorizmussal vádolta meg Hasszán F.-et a Fővárosi Főügyészség, ma állt bíróság elé. Amennyiben beismerő vallomást tesz, ítélet is születhet.","shortLead":"Terrorizmussal vádolta meg Hasszán F.-et a Fővárosi Főügyészség, ma állt bíróság elé. Amennyiben beismerő vallomást...","id":"20191113_Itelet_is_szulethet_mar_ma_Hasszan_F_pereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ded4ebf-9806-4cdf-9c28-e9a45fbbea93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b640f4-509b-43d1-9d26-ed2566f39ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Itelet_is_szulethet_mar_ma_Hasszan_F_pereben","timestamp":"2019. november. 13. 10:01","title":"Hasszán F. azt kérte, ne végezzék ki - élőben a tárgyalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is tapasztalt.","shortLead":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is...","id":"20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c5c2dd-8891-420f-9a74-3690aae7f1f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","timestamp":"2019. november. 13. 15:03","title":"Az Apple új hitelkártyája nagyobb költést enged a férfiaknak, mint a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","id":"20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5fd7c0-c42b-413e-adb0-ac27f6ee1f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","timestamp":"2019. november. 12. 20:10","title":"Minden dolgozó nyugdíjas járulékmentességet kap 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet egy nagyobb, 16”-os laptop, amit valójában már előző hónapra vártak.","shortLead":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet...","id":"20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4de2aa-1f86-4f6b-acd8-07bdb29f2e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","timestamp":"2019. november. 12. 11:33","title":"Napokon belül jöhet az Apple új, nagy kijelzős MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek majd meg a játékok.","shortLead":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek...","id":"20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6c69f-ea0e-4ec3-a762-ffb3794bb2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","timestamp":"2019. november. 12. 10:33","title":"Ezekkel a játékokkal indul a Google videójátékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.","shortLead":"A közintézményekbe is nehezebb lesz bejutniuk a politikusoknak akkor, ha a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés...","id":"20191113_Kitiltas_es_eves_fizetesmegvonas_is_jarhat_a_rendbonto_kepviseloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d855b70c-6fd3-4cab-b625-26060c9b105b","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Kitiltas_es_eves_fizetesmegvonas_is_jarhat_a_rendbonto_kepviseloknek","timestamp":"2019. november. 13. 12:20","title":"Kitiltás és éves fizetésmegvonás is járhat a rendbontó képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd nosztalgikus tulajdonságaival rendelkezik, miközben elég okos is.","shortLead":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd...","id":"20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a6ef62-6342-4523-8e13-20db57dbdc1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","timestamp":"2019. november. 14. 08:35","title":"Feltámasztotta legendás mobilját a Motorola, itt az új (és méregdrága) Razr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]