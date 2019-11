Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","shortLead":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","id":"20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355acb-1f35-43e7-b38f-937cb6e69846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","timestamp":"2019. november. 15. 10:14","title":"Nagyot lép a megújuló energiák felé az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","shortLead":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","id":"20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70797f73-58ff-4a7d-802c-4d804ddd34dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","timestamp":"2019. november. 15. 10:03","title":"Újabb veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275bfd43-50ca-44bd-b7a1-c348f77a71eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László már gratulált, a Zöldek azonban nem támogatják a magyar jelöltet. ","shortLead":"Trócsányi László már gratulált, a Zöldek azonban nem támogatják a magyar jelöltet. ","id":"20191114_varhelyi_oliver_meghallgatas_zoldek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275bfd43-50ca-44bd-b7a1-c348f77a71eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a8f62-8b3e-4b77-9748-22a9575ca22c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_varhelyi_oliver_meghallgatas_zoldek","timestamp":"2019. november. 14. 12:38","title":"Nem mindenkit győzött meg Várhelyi Olivér szereplése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi sörözőben úgy megütötte a vele kötekedő, ittas férfit, hogy az elesett, a padlóba ütötte a fejét, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy meghalt.","shortLead":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi...","id":"20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d7cf7d-89eb-4cee-98cd-0ae51eb23664","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","timestamp":"2019. november. 14. 09:23","title":"Börtönbe kerülhet a veszprémi halálos verekedés vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","shortLead":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","id":"20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbcf074-0c5f-4253-bc88-7383700cd884","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","timestamp":"2019. november. 15. 09:19","title":"Szomorkodhat Farkas Flórián, elvesztették a többségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a998041-6639-491e-bf2e-004ff4dcbe8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szerencsére már sokkal jobban van és az értékei is javulnak. ","shortLead":"A kisfiú szerencsére már sokkal jobban van és az értékei is javulnak. ","id":"20191114_Zente_kezeles_Zolgensma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a998041-6639-491e-bf2e-004ff4dcbe8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03613b8-0baa-47d2-845a-d56a1305cd8b","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Zente_kezeles_Zolgensma","timestamp":"2019. november. 14. 16:08","title":"Kilenc kilóra fogyott le Zente a kezelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő este sem lesz különösebben hideg.","shortLead":"Késő este sem lesz különösebben hideg.","id":"20191115_idojaras_pentek_tavaszias_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebaf311-5aca-4618-9899-585a6c7e5452","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_idojaras_pentek_tavaszias_ido","timestamp":"2019. november. 15. 05:29","title":"Tavaszias idővel fordulunk rá a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","shortLead":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","id":"20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16fa783-446e-4318-850e-18d71b82d86c","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","timestamp":"2019. november. 13. 12:59","title":"Eljárást indított a rendőrség a brutálisan megvert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]