Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ada8920-c1ba-469d-8d30-b3174206456d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a 60-as évek elejére visszarepítő különleges német kabriónak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Ennek a 60-as évek elejére visszarepítő különleges német kabriónak alaposan megkérik az árát.","id":"20191114_kicsi_regi_piros_es_nyitott_tetos_ez_a_450_millio_forintert_kinalt_porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ada8920-c1ba-469d-8d30-b3174206456d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0fb022-5aea-43f9-8d64-49ef51d607e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_kicsi_regi_piros_es_nyitott_tetos_ez_a_450_millio_forintert_kinalt_porsche","timestamp":"2019. november. 14. 06:41","title":"Kicsi, régi, piros és nyitott tetős ez a 450 millió forintért kínált Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz a hétvégén. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz...","id":"20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30066ad8-171b-495d-938b-24d8a7c240cb","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","timestamp":"2019. november. 15. 08:00","title":"Radar 360: ellenzéki összezördülés Ferencvárosban, Gyurcsány nyugtatgat Czeglédy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon november 16-ától december 7-ig a Budapest–Hatvan-vonal felújításának következő részeként – közölte a Mávinform.","shortLead":"Változik a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon november 16-ától december 7-ig a Budapest–Hatvan-vonal...","id":"20191115_vonat_pecel_aszod_menetrend_mav_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25e8b0d-5f0f-404b-b791-9593c697a3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_vonat_pecel_aszod_menetrend_mav_felujitas","timestamp":"2019. november. 15. 05:56","title":"Leáll a vonatközlekedés Pécel és Aszód között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","shortLead":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","id":"20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ccf19f-7d87-4fd2-b362-70b9df683d99","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","timestamp":"2019. november. 14. 11:35","title":"Netes szupersztár lett egy kiskutya, akinek egy farok nőtt a homlokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós Istvántól örökölte a díjazottak listáját.","shortLead":"Tarlós Istvántól örökölte a díjazottak listáját.","id":"20191115_karacsony_kituntette_Schmitt_Palnet_es_Szikora_Robertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a4434e-f95d-4022-9238-d70624da0fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_karacsony_kituntette_Schmitt_Palnet_es_Szikora_Robertet","timestamp":"2019. november. 15. 14:47","title":"Karácsony Gergely kitüntette Schmitt Pálnét és Szikora Róbertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","shortLead":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","id":"20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c124b-5939-4c53-9068-ac8671750419","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. november. 14. 13:55","title":"Megnyílt a HVG címlapjait bemutató kiállítás Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel. A parkolót újratervezik és azt ígérte a polgármester, hogy a vastagabb fákat nem vágják ki. A Párbeszéd viszont ennek ellenére is tüntet.","shortLead":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel...","id":"20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c100f-ca70-4d04-acf2-818ec67be549","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","timestamp":"2019. november. 15. 17:11","title":"Újratervezik a Normafára tervezett parkolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d","c_author":"B. Molnár László, Gergely Márton","category":"360","description":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra érdemes labdarúgást benne?","shortLead":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra...","id":"201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4980c771-24ba-4a98-b314-b0c3b105f834","keywords":null,"link":"/360/201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","timestamp":"2019. november. 15. 07:00","title":"Most akkor túl drága volt vagy megéri majd az árát a Puskás Aréna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]