Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58fa6fd6-e8b3-4089-95f3-1ed3f2dd5b9c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kapott az új Néprajzi Múzeum építésének leállításával kapcsolatos megkeresést az intézmény, a beruházás az önkormányzati választás óta is zavartalanul folytatódik – mondta el Kemecsi Lajos főigazgató pénteken újságíróknak Budapesten.","shortLead":"Nem kapott az új Néprajzi Múzeum építésének leállításával kapcsolatos megkeresést az intézmény, a beruházás...","id":"20191115_Kemecsi_Folytatodik_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitese_a_Varosligetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58fa6fd6-e8b3-4089-95f3-1ed3f2dd5b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d488ed-ad4a-4e6d-a0c5-4315bf7a0685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_Kemecsi_Folytatodik_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitese_a_Varosligetben","timestamp":"2019. november. 15. 14:56","title":"Folytatódik az új Néprajzi Múzeum építése a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A PGNiG lengyel állami gázszolgáltató 2022 után nem vesz földgázt a Gazprom orosz gázipari vállalattól.","shortLead":"A PGNiG lengyel állami gázszolgáltató 2022 után nem vesz földgázt a Gazprom orosz gázipari vállalattól.","id":"20191115_A_lengyeleknek_mar_a_datumuk_is_megvan_mikortol_intenek_bucsut_az_orosz_gaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ddd5e2-4a63-4202-85f3-e5cbd084ffbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_A_lengyeleknek_mar_a_datumuk_is_megvan_mikortol_intenek_bucsut_az_orosz_gaznak","timestamp":"2019. november. 15. 16:49","title":"A lengyeleknek már a dátumuk is megvan, mikortól intenek búcsút az orosz gáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69303719-9507-4687-993a-1e6209bee5bf","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A korábbi sportkombinát helyére épített monstrum, a Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatási ceremóniája történelmi vetélkedésbe kezdett elődjének 66 évvel ezelőtti átadóünnepségével. A Népstadiont 1953-ban a kor – divatot teremtő – szokása szerint félkész állapotban, a tervezettnél méregdrágábban, ám annál ünnepélyesebb külsőségek – no meg délibábos sportábrándok – közepette adták át rendeltetésének.","shortLead":"A korábbi sportkombinát helyére épített monstrum, a Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatási ceremóniája történelmi...","id":"20191114_Alkotmanynapi_ossznepi_oromunnep_a_Nepstadion_felavatasa_1953ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69303719-9507-4687-993a-1e6209bee5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c472748-c2f6-4018-91d6-ee74d10ffe71","keywords":null,"link":"/360/20191114_Alkotmanynapi_ossznepi_oromunnep_a_Nepstadion_felavatasa_1953ban","timestamp":"2019. november. 14. 19:00","title":"Rákositól Orbánig, Öcsitől Dzsudzsiig – a nagy stadionsztori ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket.","shortLead":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat...","id":"20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586a9c10-cc6e-41d2-a33e-ae332b015df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","timestamp":"2019. november. 14. 16:33","title":"Letiltott technológiával mennek neki a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország jó ország, a magyarok igenis jó emberek – tette hozzá a kormányfő.","shortLead":"Magyarország jó ország, a magyarok igenis jó emberek – tette hozzá a kormányfő.","id":"20191114_Orban_nemzetpolitikaja_Magyart_csak_magyarral_lehet_potolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a9e937-7861-40fe-85d7-a3848f9002dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Orban_nemzetpolitikaja_Magyart_csak_magyarral_lehet_potolni","timestamp":"2019. november. 14. 13:25","title":"Orbán nemzetpolitikája: „Magyart csak magyarral lehet pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan a 41 induló ország listája.","shortLead":"Megvan a 41 induló ország listája.","id":"20191114_Eurovizios_Dalfesztival_nevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb739d71-b980-436a-ae9d-84d7baa2e70b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Eurovizios_Dalfesztival_nevezes","timestamp":"2019. november. 14. 10:28","title":"Hivatalos: Magyarország nem indul jövőre az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Hivatalosan is megnyitották a CEU bécsi kampuszát, az ünnepségen az intézmény alapítója, Soros György mondott beszédet. A magyar származású milliárdos szerint még nem ért véget az elnyomó rezsimek elleni harc, de a jövőre is gondolni kell, ezért további 750 millió euróval növelte az intézmény pénzügyi alapját. Az ünnepségen Bécs főpolgármestere Karácsony Gergely győzelmére is utalt, az osztrák oktatási miniszter az akadémiai szabadságot méltatta. ","shortLead":"Hivatalosan is megnyitották a CEU bécsi kampuszát, az ünnepségen az intézmény alapítója, Soros György mondott beszédet...","id":"20191115_Soros_Gyorgy_CEU_becs_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a61ff7-6a13-4de5-b21e-ef8cb1d5ff73","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Soros_Gyorgy_CEU_becs_megnyito","timestamp":"2019. november. 15. 16:20","title":"Soros György: Erkölcsi kötelességünk, hogy a CEU ne hagyja el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"Soros György","category":"360","description":"Az amerikai-magyar üzletember szerint a világ forradalmi időket él, világszerte erősödik a nacionalizmus, a jövő bizonytalan. Ám ő tántoríthatatlan, továbbra is a nyílt társadalom céljaiért dolgozik. Vélemény.","shortLead":"Az amerikai-magyar üzletember szerint a világ forradalmi időket él, világszerte erősödik a nacionalizmus, a jövő...","id":"201946_a_berlini_faltol_azuj_falakig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d96bc9-b213-4a27-92db-0d65c6b7d15f","keywords":null,"link":"/360/201946_a_berlini_faltol_azuj_falakig","timestamp":"2019. november. 14. 11:00","title":"Soros György: A berlini faltól az új falakig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]