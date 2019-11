Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök háborús bűnökkel vádolt katonákat is kegyelemben részesített.","shortLead":"Az amerikai elnök háborús bűnökkel vádolt katonákat is kegyelemben részesített.","id":"20191116_Dzsihadista_holtteste_mellett_pozolt_Donald_Trump_tett_egy_gesztust_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4ab920-c9dc-4f11-9a3e-a7c502a8f94b","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Dzsihadista_holtteste_mellett_pozolt_Donald_Trump_tett_egy_gesztust_fele","timestamp":"2019. november. 16. 08:05","title":"Dzsihadista holtteste mellett pózolt, Donald Trump tett egy gesztust felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31645629-b13a-44ee-b51e-6e2d08e2d650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","timestamp":"2019. november. 17. 12:03","title":"Ez történt: közzétették a legerősebb androidos telefonok listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a24db-268b-4d48-a678-068321520d11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP kezdeményezte az ellenzéki megállapodást felrúgó két budafoki képviselőjük pártból történő kizárását.","shortLead":"Az MSZP kezdeményezte az ellenzéki megállapodást felrúgó két budafoki képviselőjük pártból történő kizárását.","id":"20191115_Kizarhatnak_ket_MSZPst_a_partbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=702a24db-268b-4d48-a678-068321520d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f58e85-a98a-431e-ad5c-49110c860a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Kizarhatnak_ket_MSZPst_a_partbol","timestamp":"2019. november. 15. 16:27","title":"Kizárhatják az MSZP-ből a Fidesszel szavazó két tagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1643e0c-7035-4e47-ae0b-e73b030492f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Na jó, annyira talán ez nem nagy meglepetés.","shortLead":"Na jó, annyira talán ez nem nagy meglepetés.","id":"20191116_Nezze_csak_kivel_erkezett_Orban_Viktor_a_Puskas_VIPlelatojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1643e0c-7035-4e47-ae0b-e73b030492f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4533295-75db-491f-ab15-28394ecab2b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_Nezze_csak_kivel_erkezett_Orban_Viktor_a_Puskas_VIPlelatojara","timestamp":"2019. november. 16. 10:23","title":"Nézze csak, kivel érkezett Orbán Viktor a Puskás VIP-lelátójára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot bíráló cikkére.\r

\r

","shortLead":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot...","id":"20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d759ff8e-1863-4200-a205-6aae2828bd98","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","timestamp":"2019. november. 16. 12:14","title":"Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mert ha kitalálta volna, már milliárdos lenne.","shortLead":"Mert ha kitalálta volna, már milliárdos lenne.","id":"20191116_Ki_nem_talalna_milyen_szamokat_huztak_ki_az_otoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37813488-6350-4c94-bb7a-577754b3ca4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Ki_nem_talalna_milyen_szamokat_huztak_ki_az_otoslotton","timestamp":"2019. november. 16. 20:34","title":"Ki nem találná, milyen számokat húztak ki az ötöslottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","id":"20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=561c95c9-76d0-48fb-9eda-fd70a7ea09e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6e2f81-cf97-4091-a855-4a86fad402e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","timestamp":"2019. november. 16. 15:36","title":"Bankot gyújtottak fel a párizsi tüntetők, a rendőrség könnygázzal oszlatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","shortLead":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","id":"20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5354c-c1fd-48f0-84e8-db9995912902","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","timestamp":"2019. november. 16. 19:50","title":"A orvvadászattal gyanúsított fideszes szerint ő csak önvédelemből lőtt a vadkanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]