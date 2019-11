Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az ellenzék aggódik az erdoganista török iskolahálózat budapesti tagja miatt, de nagyon sok kérdést kapott az iskolának helyet adó Ferencváros polgármesterétől is Pintér Sándor belügyminiszter. Baranyi Krisztina tudomásunk szerint még nem kapott választ, a hvg.hu viszont igen. A BM szerint mindent megtesznek a nemzetbiztonsági kockázatok felderítése, azonosítása és elhárítása érdekében. A nemzetbiztonsági bizottságig ért a ferencvárosi erdoganista török iskola ügye A Mi Hazánk tagjai nem nézték jó szemmel, hogy antifasiszták fogadták őket a Gellért téren. Összeszólalkoztak az ellentüntetőkkel a Horthy emlékére felvonulók Budán - videó A plugin hibrid divatterepjáró ideális esetben egy töltéssel maximum 55 kilométert tud megtenni tisztán villannyal. Újabb zöld rendszámos: hazánkban a 292 lóerős hibrid BMW X3 Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol előfordulhatnak. Egér szaladgált a Bajcsy-Zsilinszky kórház fizetős szobájában Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette kétszer is a brutális, 20-szoros Ironmant. Szinte már csak önmagát kell legyőznie, és önmagából is merít erőt – szó szerint is, hiszen a szükséges anyagi feltételeket is magának kell előteremtenie, mivel állami vagy szövetségi támogatást nem kap. Szőnyi Ferenc: Néhány ház árát elherdáltam erre a játékra... Az állatok etetésére szánt pénz azért fogyott el, mert az egészégügyi hatóságok szabálytalanságokat találtak és ezért bezáratták a parkot.\r

Harminc medvét kellene örökbe fogadni egy krími vadasparkból. Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét. Magyar lett az év legjobb természetfotósa