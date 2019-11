Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","shortLead":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","id":"20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429a771-dd63-4d06-abcb-69bb17bdb2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","timestamp":"2019. november. 18. 05:11","title":"Széthasadt egy gázvezeték Püspökladánynál, hatalmas tűz tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal a korábbiakhoz képest “megújított” billentyűzet érdekelte.","shortLead":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal...","id":"20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b15e379-3150-4796-b04a-3c8953a11b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","timestamp":"2019. november. 18. 13:03","title":"Videó: szétszedték a legújabb MacBook Prót, hogy lássák a különlegességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen még nem volt.","shortLead":"Ilyen még nem volt.","id":"20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cddf5-943c-48ec-a544-798c91b9985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","timestamp":"2019. november. 18. 18:21","title":"Átlépte a lakosság készpénzállománya az 5000 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807bb148-74c6-4451-a8fe-cbeacbda8b1f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyar cégeknek laoszi fejlesztésekben való részvételére lehetőséget adó, 160 millió dollár értékű kötöttsegélyhitel-program indul – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.","shortLead":"Magyar cégeknek laoszi fejlesztésekben való részvételére lehetőséget adó, 160 millió dollár értékű...","id":"20191118_Szijjarto_160_millio_dollaros_programot_inditanak_magyar_cegeknek_Laoszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807bb148-74c6-4451-a8fe-cbeacbda8b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab743a4-622e-427a-af88-891f1247811a","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Szijjarto_160_millio_dollaros_programot_inditanak_magyar_cegeknek_Laoszban","timestamp":"2019. november. 18. 12:06","title":"Szijjártó: 160 millió dolláros programot indítanak magyar cégeknek Laoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39eb3a-b36a-4ab3-9729-b978d479d513","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","timestamp":"2019. november. 17. 14:50","title":"Meghalt egy vaddal ütköző motoros Felsőörsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány miatt. Az EMMI álhírnek nevezte a cikkben foglaltakat. ","shortLead":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány...","id":"20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1014a84-ea20-42af-8944-57dc94e0f871","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 18. 08:02","title":"Népszava: kórházi aktív ellátásokat, szülészeteket szüntetne meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból az SOS Gyermekfalvak társadalmi kampányban mutatja meg, hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén és mit jelent szülők nélkül felnőni.\r

\r

","shortLead":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból...","id":"20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1bcc2a-d6da-445a-a472-3e62ed75a530","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","timestamp":"2019. november. 18. 10:24","title":"„Ordítottunk, visítottunk és a szomszéd volt az, aki feljelentette a szülőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért korlátozzák bizonyos gyógyszerek hozzáférhetőségét.","shortLead":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért...","id":"20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365c20a-6a24-40d4-9f89-236b8ece1897","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","timestamp":"2019. november. 18. 17:03","title":"Készüljön, vénykötelessé válik több fájdalomcsillapító Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]