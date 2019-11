Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","shortLead":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","id":"20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52b83-9eda-4ba4-9742-ded7f479424f","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","timestamp":"2019. november. 19. 14:56","title":"Pikó Andrásék Józsefvárosban visszavonták az Auróra bezárásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtattak a doktori iskolák akkreditációs szabályain, és az egyetemi tanári kinevezések feltételein is, már kevésbé szempont a tudományos teljesítmény. ","shortLead":"Változtattak a doktori iskolák akkreditációs szabályain, és az egyetemi tanári kinevezések feltételein is, már kevésbé...","id":"20191119_A_doktori_iskolak_felhigitasa_fele_mutatnak_a_Magyar_Akkreditacios_Bizottsag_uj_szabalyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf00b80-45b3-451a-991a-417b9cd92cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_doktori_iskolak_felhigitasa_fele_mutatnak_a_Magyar_Akkreditacios_Bizottsag_uj_szabalyai","timestamp":"2019. november. 19. 09:09","title":"A doktori iskolák felhígítása felé mutatnak a Magyar Akkreditációs Bizottság új szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elődjeihez hasonlóan a nemrégiben leleplezett újgenerációs Golfból is készül szupersportos R változat.","shortLead":"Elődjeihez hasonlóan a nemrégiben leleplezett újgenerációs Golfból is készül szupersportos R változat.","id":"20191120_333_loero_az_uj_8as_golfot_is_megvaditja_vw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3193463-955e-488d-812c-ccb6490fa694","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_333_loero_az_uj_8as_golfot_is_megvaditja_vw","timestamp":"2019. november. 20. 07:59","title":"333 lóerő: az új 8-as Golfot is megvadítja a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv jó, rövid időn belül a képernyőn is láthatjuk. De kik és mi alapján döntenek arról, hogy milyen műből készüljön sorozat? Miért éhezünk olyannyira a történetekre? És min múlik, hogy sikeres-e egy adaptáció? ","shortLead":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv...","id":"20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c35cf3-e1b0-4683-a563-e427f15b8982","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","timestamp":"2019. november. 19. 17:33","title":"Belefulladunk a sorozatokba, és élvezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazonas-medence brazil részén az elmúlt egy évben 29,5 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt, mint a korábbi évben, ez a legkiterjedtebb erdőirtás az országban 2008 óta – derül ki a brazil űrkutatási hivatal (INPE) adataiból.","shortLead":"Az Amazonas-medence brazil részén az elmúlt egy évben 29,5 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt, mint...","id":"20191120_brazilia_amazonasi_erdoirtas_merteke_szamok_adatok_inpe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0563d1-d8da-4cc0-bc72-937360d5bf3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_brazilia_amazonasi_erdoirtas_merteke_szamok_adatok_inpe","timestamp":"2019. november. 20. 09:33","title":"Kivégezzük a Földet: megjött a pontos adat az amazonasi erdőirtás mértékéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e87dc3-12be-463c-954d-2c336c78525f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a Gyerekjogi világnap. Hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén, és mit kezdenek magukkal felnőttként az állami gondozott gyerekek? Az SOS Gyermekfalvak társadalmi kampányának második része.\r

\r

","shortLead":"Ma van a Gyerekjogi világnap. Hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén, és mit kezdenek magukkal...","id":"20191120_Allami_gondozott_vagy_Kapsz_16_milliot_es_sok_sikert_az_onallo_elethez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e87dc3-12be-463c-954d-2c336c78525f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3019d27-94da-49fc-a227-5e925e412f3a","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Allami_gondozott_vagy_Kapsz_16_milliot_es_sok_sikert_az_onallo_elethez","timestamp":"2019. november. 20. 09:28","title":"Állami gondozott vagy? Kapsz 1,6 milliót, és sok sikert az önálló élethez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","shortLead":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","id":"20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fab610-0dcc-49e1-8c21-3420d8dc8636","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","timestamp":"2019. november. 20. 08:32","title":"Nyolc cégre hullott eddig a jegybanki pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de vajon miben is különböznek a szigetországok a magyar szabályozástól? Cikkünkben megpróbálunk tiszta vizet önteni a pohárba.","shortLead":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de...","id":"crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbac332-ba35-47f8-a70e-89b1f3ad3436","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191120_Hazankban_vagy_a_Foldkozitengeren_jobb_az_adoklima","timestamp":"2019. november. 20. 07:30","title":"Hazánkban vagy a Földközi-tengeren jobb az adóklíma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]