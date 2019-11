Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be matematikát tanítani. A kényszerű szerepcserék szakmai háttere a háború utáni orosztanárok rapid önátképzésére emlékeztet. Az ilyen kényszermegoldásokat azonban hivatalosan regisztrálni sem lehet, így akkor is kreativitásra van szükség, ha az iskolák kifizetnék a helyettesítést.","shortLead":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be...","id":"20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b39c7-2377-4bde-aebe-12264ef91555","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","timestamp":"2019. november. 20. 11:00","title":"\"Este készülnek a másnapi órákra\" – kreatív megoldásokat szül a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b8e4fd-6f73-43e5-9ad2-256130550464","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi és új sértettségek, érdekek és törések jelentek meg az ellenzéki összefogás pártjai között az ellenzéki összefogás hatalomgyakorlásának terepén, az önkormányzatoknál. Az egyes helyi botrányok eltérő súlyúak, bizonyos kerületekben a Fidesz komoly pozíciókat tud nyerni általuk, de egyelőre úgy fest, az ellenzék tisztában van azzal, hogy nem teheti meg a Fidesznek azt a szívességet, hogy szétesik.\r

\r

","shortLead":"Régi és új sértettségek, érdekek és törések jelentek meg az ellenzéki összefogás pártjai között az ellenzéki összefogás...","id":"20191118_Arulok_atallok_visszaterok__botranyok_kiserik_az_ellenzeki_osszefogast_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51b8e4fd-6f73-43e5-9ad2-256130550464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c389ab70-f689-4549-badf-7a9dd57ffafc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Arulok_atallok_visszaterok__botranyok_kiserik_az_ellenzeki_osszefogast_a_fovarosban","timestamp":"2019. november. 18. 18:08","title":"Árulók, átállók, visszatérők – botrányok kísérik az ellenzéki összefogást a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","shortLead":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","id":"20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a73f9a-5007-4b0a-8e9c-69e3abded968","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","timestamp":"2019. november. 19. 09:51","title":"Elképesztő áron kelt el Mozart fiatalkori partitúrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két exszocialista képviselőt.","shortLead":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két...","id":"20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0d1409-77dc-4344-8c6a-1ea47fcd39d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","timestamp":"2019. november. 19. 18:16","title":"A budafoki fideszesek a Facebookon védik az MSZP-ből kilépett két képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","shortLead":"Szinte minden nagy tagállamban jelentős mértékben nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma az elmúlt hónapban.","id":"20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60924ff8-5bd5-4a3b-88fe-d9f7c688c24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Minden_idok_legjobb_honapjat_produkalta_az_unios_ujautopiac","timestamp":"2019. november. 19. 14:05","title":"Minden idők legjobb októberét produkálta az uniós újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett a vártnál korábbi megjelenésről. Lehet, hogy véletlenül került ki egy támogatási oldal, ugyanis nem sokkal később már le is vették.","shortLead":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett...","id":"20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7b522-fc28-4fa1-9fee-c992a644fc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","timestamp":"2019. november. 20. 16:03","title":"Feltűnt, majd eltűnt a Samsung új összehajtható telefonjának támogatói oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András Londonból. ","shortLead":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András...","id":"20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c64f-d368-4f30-810c-401ca9426b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","timestamp":"2019. november. 20. 10:31","title":"Egykor Bill Gates és Steve Jobs nyerte el ezt a díjat, most egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","shortLead":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","id":"20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd77a2d-285f-4711-84ea-be7f8a275f5c","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","timestamp":"2019. november. 20. 14:02","title":"Goán lesz a Drakulics elvtárs nemzetközi premierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]