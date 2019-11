Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és biztosítsák a sajtószabadságot. Azt pedig már csütörtök reggeli európai parlamenti meghallgatása előtt leszögezte, \"nem kérek és fogadok el utasítást egyetlen kormánytól – beleértve a magyart\". ","shortLead":"A magyar biztosjelölt azt ígérte, mindent megtesz, hogy a csatlakozásra váró országokban betartsák az emberi jogokat és...","id":"20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb62f3-6701-4e9c-b685-92bb2ca82a96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Varhelyi_Oliver_meghallgatas_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. november. 13. 18:40","title":"Meghallgatása előtt már elhatárolódott a kormányzati befolyástól Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint nem hitelből bővült a gazdaság, hanem exportteljesítményből és beruházásokból.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint nem hitelből bővült a gazdaság, hanem exportteljesítményből és beruházásokból.","id":"20191114_varga_mihaly_penzugyminiszter_minimalber_emeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec8dedf-54bf-4a0e-8188-5adf88c57a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_varga_mihaly_penzugyminiszter_minimalber_emeles","timestamp":"2019. november. 14. 13:47","title":"Varga: A kormány el tudja fogadni a 10 százalékos minimálbér-emelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278992d8-0d1f-4903-bb72-89935f5f31c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marshall-szigetekhez tartozó Runit-szigeten van egy betonkupola, ami a hidegháborús amerikai atomrobbantások szennyezett hulladékát őrzi – de lehet, hogy már nem sokáig.","shortLead":"A Marshall-szigetekhez tartozó Runit-szigeten van egy betonkupola, ami a hidegháborús amerikai atomrobbantások...","id":"20191113_globalis_felmelegedes_runit_sziget_atomtemeto_runit_kupola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=278992d8-0d1f-4903-bb72-89935f5f31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e260a3-7eea-4bf1-a812-5f05b1ce1724","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_globalis_felmelegedes_runit_sziget_atomtemeto_runit_kupola","timestamp":"2019. november. 13. 20:03","title":"Felnyithatja az amerikai atomtemetőt a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","shortLead":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","id":"20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd5a28-f2f7-4b5e-a11a-42268d6b4899","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","timestamp":"2019. november. 14. 10:47","title":"Túl sok a koraszülött Magyarországon, de az anyáknál a csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel hivatalosan megnyílik Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb ilyen létesítménye, a Puskás Ferenc Stadion. Az új stadion valódi különlegességét az adja, hogy nemcsak a külsejében, hanem az alapanyagában is benne van a régi. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni róla.","shortLead":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos...","id":"20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e8d464-7f47-4915-9b15-5ac0ac451369","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","timestamp":"2019. november. 15. 06:30","title":"Minden, amit az új Puskás Arénáról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","id":"20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6579702-6742-4c22-8d47-bf6db1e0d0f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","timestamp":"2019. november. 14. 07:59","title":"Erősebb az időnél: hazánkban a 40. szülinapos jubileumi G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valótlanságot állítottak a Jobbikról és Vona Gáborról.","shortLead":"Valótlanságot állítottak a Jobbikról és Vona Gáborról.","id":"20191115_tv2_jobbik_penzbirsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e7da50-e2a0-48c1-9758-99ff892fba9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_tv2_jobbik_penzbirsag","timestamp":"2019. november. 15. 13:06","title":"100 ezer forint pénzbírságot kapott a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert az éjjel soha nem érhet véget.","shortLead":"Mert az éjjel soha nem érhet véget.","id":"20191115_soho_party_puskas_arena_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82329837-93f0-46a5-a58f-f0e9e1fa17ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_soho_party_puskas_arena_magyar_valogatott","timestamp":"2019. november. 15. 12:43","title":"Összeáll a Soho Party a Puskás-avatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]