Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","shortLead":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","id":"201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b0fa02-704d-4705-ba65-bd99e9405b13","keywords":null,"link":"/360/201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Visszavonulóban Borkaiék ügyvédje, távozott egy boros cég vezetéséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az író Mindig Homérosznak című kötete a hajszoltságot mint létállapotot mutatja be.","shortLead":"Az író Mindig Homérosznak című kötete a hajszoltságot mint létállapotot mutatja be.","id":"201946_konyv__hajsza_dobszolora_krasznahorkai_laszlo_mindig_homerosznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abaf8fac-68d6-4c76-9670-f93d935035c3","keywords":null,"link":"/360/201946_konyv__hajsza_dobszolora_krasznahorkai_laszlo_mindig_homerosznak","timestamp":"2019. november. 15. 13:35","title":"Irodalmi választ adott a menekülthullámra Krasznahorkai László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön Szigetszentmiklóssal. A kisvárosoknál az élbolyba tartozik még a Velencei-tónál lévő Gárdony és Velence, illetve Hajdúszoboszló, Siófok és Balatonalmádi.\r

","shortLead":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön...","id":"20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dca69cc-fcf2-4a74-89de-39c1ec36af82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","timestamp":"2019. november. 14. 10:35","title":"Három magyar város mágnesként vonzza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert az éjjel soha nem érhet véget.","shortLead":"Mert az éjjel soha nem érhet véget.","id":"20191115_soho_party_puskas_arena_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513fb93f-a607-4973-a9b6-d9998964a6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82329837-93f0-46a5-a58f-f0e9e1fa17ef","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_soho_party_puskas_arena_magyar_valogatott","timestamp":"2019. november. 15. 12:43","title":"Összeáll a Soho Party a Puskás-avatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői az egész világra kitejresztik a kísérletet, amelyben eltüntetik a lájkokat, így nem láthatjuk, ki hányat kapott.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői az egész világra kitejresztik a kísérletet, amelyben eltüntetik a lájkokat, így nem láthatjuk...","id":"20191114_instagram_like_elrejtese_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7c2a81-8d72-42ef-ba4b-4bc8792043de","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_instagram_like_elrejtese_teszt","timestamp":"2019. november. 14. 19:03","title":"Nézzen rá az Instagramra, lehet, hogy már önnél is eltűntek a lájkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91148008-d9ef-4ef1-8794-040d09c6e7ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 1000 főn elvégzett felmérés szerint igazi kutya- és cicabarát nemzet vagyunk: a magyarok fele tart otthon vagy kutyát vagy macskát, közel egynegyede pedig gazdája mindkét házi kedvencnek. A magyarok döntő többsége szerint kutyával és/vagy macskával teljes a család.","shortLead":"Egy 1000 főn elvégzett felmérés szerint igazi kutya- és cicabarát nemzet vagyunk: a magyarok fele tart otthon vagy...","id":"20191115_A_magyarok_donto_tobbsege_szerint_kutyaval_esvagy_macskaval_teljes_a_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91148008-d9ef-4ef1-8794-040d09c6e7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f064bf51-4a34-4d4d-b86e-d4e17614f054","keywords":null,"link":"/elet/20191115_A_magyarok_donto_tobbsege_szerint_kutyaval_esvagy_macskaval_teljes_a_csalad","timestamp":"2019. november. 15. 16:05","title":"A budapestiek egyharmada még az ágyába is beengedi házi kedvencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-REC Kft. kínai partnerével.","shortLead":"Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-REC Kft. kínai partnerével.","id":"20191114_vasuti_osszekottetest_alakitananak_ki_zahony_es_kina_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7e5930-ae05-4bf9-bd7c-eab9f3b6635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62dcf3d-6538-4894-b113-9256386bfd05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_vasuti_osszekottetest_alakitananak_ki_zahony_es_kina_kozott","timestamp":"2019. november. 14. 18:39","title":"Vasúti összeköttetést alakítanának ki Záhony és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Nemcsak a magyarázat hiányzik, miért és kinek a pénzéből készült a péntek hajnalban Orbán Viktor közösségi oldalára kikerült imázsfilm, de stáblistát sem találunk a végén. Egy reklámszakemberrel próbáltuk megbecsülni, mi kerül ezen mennyibe?","shortLead":"Nemcsak a magyarázat hiányzik, miért és kinek a pénzéből készült a péntek hajnalban Orbán Viktor közösségi oldalára...","id":"20191115_Mennyibe_kerult_Orban_stadionfilmje_Haveri_aron_is_szazmillio_forintba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e986ef7f-0d3c-4eab-880a-7a1c75c5dda7","keywords":null,"link":"/360/20191115_Mennyibe_kerult_Orban_stadionfilmje_Haveri_aron_is_szazmillio_forintba","timestamp":"2019. november. 15. 14:05","title":"Mennyibe került Orbán stadionfilmje? Haveri áron is százmillió forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]