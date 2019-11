Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0cce859-03a8-4ffc-bd02-50f8a24af6cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szaftja megvan, ízben még van hová fejlődni. ","shortLead":"A szaftja megvan, ízben még van hová fejlődni. ","id":"20191120_Muhuspogacsa_hamburger_vegan_szojafeherje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cce859-03a8-4ffc-bd02-50f8a24af6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe3a66-82d5-4298-9a30-f44817f7b827","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Muhuspogacsa_hamburger_vegan_szojafeherje","timestamp":"2019. november. 20. 11:10","title":"Végre van vegán löncshús! Kisütöttük az Aldiban kapható műhúspogácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Borkai Zsolt szexbotrányában felbukkant ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán nemcsak a győri önkormányzat, illetve a volt polgármester jogi képviseletét látta el, hanem szerződése van a Széchenyi István Egyetemmel is.","shortLead":"A Borkai Zsolt szexbotrányában felbukkant ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán nemcsak a győri önkormányzat, illetve a volt...","id":"20191121_Borkai_ugyvedjenek_elokerult_egy_szerzodese_a_gyori_egyetemmel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfd2382-bfe1-4b5e-a6d9-fb0ae26a6651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Borkai_ugyvedjenek_elokerult_egy_szerzodese_a_gyori_egyetemmel","timestamp":"2019. november. 21. 10:25","title":"Borkai ügyvédjének előkerült egy szerződése a győri egyetemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f514f4-cbd9-4de3-aa91-00bee22fcfb7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Petőfi Csarnok – Ifjúsági kultúra és szabadidőpolitika címmel kötet jelent meg, amely a Városligetben három évtizeden át működő intézmény első nyolc évének történéseit veszi végig. A hely, amit a Karthago nyitott meg, és ahol Nick Cave adott szabadtéri bulit.","shortLead":"A Petőfi Csarnok – Ifjúsági kultúra és szabadidőpolitika címmel kötet jelent meg, amely a Városligetben három évtizeden...","id":"20191120_Azota_sincs_meg_egy_ilyen_Budapesten__kotet_jelent_meg_a_Petofi_Csarnok_torteneterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f514f4-cbd9-4de3-aa91-00bee22fcfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec00d99-b6d0-4b2c-86cf-f8d7582a6d20","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Azota_sincs_meg_egy_ilyen_Budapesten__kotet_jelent_meg_a_Petofi_Csarnok_torteneterol","timestamp":"2019. november. 20. 14:17","title":"Azóta sincs még egy ilyen Budapesten – kötet jelent meg a Petőfi Csarnok történetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katonai büntetőeljárás indult az Országos Rendőr-főkapitányság tábornoka ellen tett feljelentés ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint katonai és testi épség elleni bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást.","shortLead":"Katonai büntetőeljárás indult az Országos Rendőr-főkapitányság tábornoka ellen tett feljelentés ügyében. A Központi...","id":"20191120_katonai_buntetoeljaras_ezredesno_vezerornagy_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a70e487-8d6a-45d0-89e6-4be2732442b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_katonai_buntetoeljaras_ezredesno_vezerornagy_bantalmazas","timestamp":"2019. november. 20. 16:28","title":"Katonai büntetőeljárás indult a megvert ezredesnő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db4e2b-94fd-4d0e-83fb-3f1e771efce1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindeddig nem igazán figyeltek fel erre a következményre.","shortLead":"Mindeddig nem igazán figyeltek fel erre a következményre.","id":"20191120_A_kamaszkori_durvulasnak_van_egy_kulonlegesen_pozitiv_hozadeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85db4e2b-94fd-4d0e-83fb-3f1e771efce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce67e026-49c5-4ab2-8611-9b010407312b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191120_A_kamaszkori_durvulasnak_van_egy_kulonlegesen_pozitiv_hozadeka","timestamp":"2019. november. 20. 07:20","title":"A kamaszkori durvulásnak van egy különlegesen pozitív hozadéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv jó, rövid időn belül a képernyőn is láthatjuk. De kik és mi alapján döntenek arról, hogy milyen műből készüljön sorozat? Miért éhezünk olyannyira a történetekre? És min múlik, hogy sikeres-e egy adaptáció? ","shortLead":"Soha nem készült még ennyi regény alapú mozgóképes adaptáció, mint most. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha egy könyv...","id":"20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c35cf3-e1b0-4683-a563-e427f15b8982","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Belefulladunk_a_sorozatokba_es_elvezzuk","timestamp":"2019. november. 19. 17:33","title":"Belefulladunk a sorozatokba, és élvezzük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8490900d-5b29-40b5-8a37-f68e65a52795","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Október végén állapodott meg a magyar és az orosz közlekedési tárca a hazai vasút versenyképességének javításáról. ","shortLead":"Október végén állapodott meg a magyar és az orosz közlekedési tárca a hazai vasút versenyképességének javításáról. ","id":"20191121_Palkovics_alairt_egy_magyar__orosz_paktumot_vasutfejlesztesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8490900d-5b29-40b5-8a37-f68e65a52795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26689070-4736-46f1-8892-080f3bf93969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Palkovics_alairt_egy_magyar__orosz_paktumot_vasutfejlesztesrol","timestamp":"2019. november. 21. 10:08","title":"Palkovics aláírt egy magyar–orosz paktumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]