[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt alvállalkozóként Mészáros János.","shortLead":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt...","id":"20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda79d5-ab2b-4bc7-adca-8dfe65288dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","timestamp":"2019. november. 19. 14:53","title":"Mészáros Lőrinc a testvérét is bevonta egy 9 milliárdos munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b129f5-4121-4876-8e17-f597e4880370","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megérte beruházni 190 milliárd forintot. A számítása néhol talán kicsit túlzó, de végre lelepleződik Soros György gonosz terve nemzeti stadionunk ellen. Kiderül az is, hogyan lesz Erdogannak saját városa Magyarországon, s annak mi köze a Puskás Arénához.","shortLead":"Litkai Gergely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megérte beruházni 190 milliárd forintot. A számítása néhol...","id":"20191120_Duma_Aktual_Puskas_Arena_a_szamok_nyelven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b129f5-4121-4876-8e17-f597e4880370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766278ee-729a-4ec7-8fc7-cc9dcd7f5e56","keywords":null,"link":"/360/20191120_Duma_Aktual_Puskas_Arena_a_szamok_nyelven","timestamp":"2019. november. 20. 19:00","title":"Csak 709 telt házas Madonna-koncert kell – Puskás Aréna-matek a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kósa Lajos párhuzamot vont a menekültek és turisták közt, NAV-fogás egy gardróbban, zaklatási botrány a Katonában...","id":"20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff08a248-5348-4a07-812f-fd2c92ab7324","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360_Tarsolyon_11_milliardot_kernek_szamon_itt_vannak_az_uj_helikopterek","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Radar360: Tarsolytól 11 milliárdot hajtanának be, itt vannak az új helikopterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76c9dda-48c0-4982-a730-1f7ea7968033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai geofizikusok műholdfelvételek alapján gyűjtött adatokból olyan videót készítettek, amely a sarkvidéki jégolvadás gyorsaságát szemlélteti. Az eredmény azért is ijesztő, mert a valóságot ábrázolja.","shortLead":"Az amerikai geofizikusok műholdfelvételek alapján gyűjtött adatokból olyan videót készítettek, amely a sarkvidéki...","id":"20191119_sarkvidek_jegtakaro_jegolvadas_jegvastagsag_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76c9dda-48c0-4982-a730-1f7ea7968033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012035ab-3a9f-45de-a55e-281e6aad19c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_sarkvidek_jegtakaro_jegolvadas_jegvastagsag_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 19. 20:03","title":"Sokkal gyorsabban olvad a sarki jég, mint hittük, drámai videón a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szavazott kedden az Országgyűlés. És a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos...","id":"20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2627e8f2-0972-4d96-a242-1a22fc99a148","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","timestamp":"2019. november. 19. 11:12","title":"Huszadik alkalommal is leszavazta a Fidesz az ügynökakták nyilvánosságra hozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afc6366-0145-4043-9e2d-5dcb9e07014d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata nem tagadhatta meg önmagát, kíváncsiak voltak arra, mennyire könnyen (vagy nehezen) javítható az új 16”-os MacBook Pro.","shortLead":"Az iFixit csapata nem tagadhatta meg önmagát, kíváncsiak voltak arra, mennyire könnyen (vagy nehezen) javítható az új...","id":"20191121_ifixit_macbook_pro_16_javithatosag_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8afc6366-0145-4043-9e2d-5dcb9e07014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1c1fd5-a345-49fd-8c5d-e4bf5573f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_ifixit_macbook_pro_16_javithatosag_teardown","timestamp":"2019. november. 21. 10:03","title":"Jó a billentyűzete az új MacBook Prónak, de vajon mennyire szerelhető a gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki pedig úgy véli, hogy a nyugdíjasok és a más járandóságban részesülők száma egyre emelkedik a honi társadalmon belül – az szintén tévedés áldozata. S ha valaki még azt is hiszi, hogy a nyugdíjminimum itthon többé-kevésbé lépést tart az inflációval – nos, az ugyancsak illúziók rabja.","shortLead":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki...","id":"201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1acbe-9b43-4644-ab5a-f6db6ecfd82e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.47/201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","timestamp":"2019. november. 20. 00:00","title":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]