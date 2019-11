Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosítja a közigazgatási perrendtartást a kormány, hogy ne lehessen csak úgy beperelni többek között az Országgyűlés Hivatalát sem. ","shortLead":"Módosítja a közigazgatási perrendtartást a kormány, hogy ne lehessen csak úgy beperelni többek között az Országgyűlés...","id":"20191120_Bepereltek_Kovert_egy_modositassal_maris_megszuntetnek_az_ilyen_perek_lehetoseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be0699-3481-4689-9690-82418802970a","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Bepereltek_Kovert_egy_modositassal_maris_megszuntetnek_az_ilyen_perek_lehetoseget","timestamp":"2019. november. 20. 19:19","title":"Beperelték Kövért, egy módosítással máris megszüntetnék az ilyen perek lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a menetrend december 15-től. Éjszakai vonat jár hétvégente Budapest és Esztergom között, Győrből félórával gyorsabban lehet eljutni a Balatonra, lesz olyan vonat, amely nem áll meg sehol Szeged és Budapest között, egy megállóhelyet megszüntetnek, máshol pedig buszokat is indít a MÁV.","shortLead":"Változik a menetrend december 15-től. Éjszakai vonat jár hétvégente Budapest és Esztergom között, Győrből félórával...","id":"20191122_mav_menetrend_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2526fff6-3946-4840-b7a7-8ad353fa084d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_mav_menetrend_vonatok","timestamp":"2019. november. 22. 11:06","title":"Éjszakai vonatokat és buszokat is indít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket, akik a nyugatiaknál kevésbé feszegetik a versenyjogi kérdéseket. ","shortLead":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket...","id":"201947_csung_adinasztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48890fbf-e402-4971-901b-5ef40c486b76","keywords":null,"link":"/360/201947_csung_adinasztia","timestamp":"2019. november. 21. 15:05","title":"Nyüzsögnek Magyarországon a kínai vállalatok, az oligarchák tárt karokkal várják őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt.

\r

","shortLead":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","id":"20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e36117-8340-4965-86ea-f9378513975e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","timestamp":"2019. november. 20. 16:05","title":"\"66 évesen nem fogok nekiállni zsarolni\" – kamerák előtt is megszólalt a Borkai-zsarolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel súlyosbított klímaváltozás nem várja meg, amíg az emberek felkészülnek rá.","shortLead":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel...","id":"20191120_Ozonviz_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577cecf2-4f0d-48a4-b398-420a807765b7","keywords":null,"link":"/360/20191120_Ozonviz_utan","timestamp":"2019. november. 20. 15:00","title":"Velence a korrupció miatt úszott, most meg nem örülnek a szelfiknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket...","id":"20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f6030-44de-4a53-94ef-e7bc2c4e415f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","timestamp":"2019. november. 20. 13:56","title":"Közösség elleni uszítás miatt bepereli az Indexet a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c951db1d-a6a3-4bec-a2e6-553922fbb3be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő év január 10-től pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók","shortLead":"Jövő év január 10-től pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók","id":"20191120_Lakasbiztositasokra_vezet_be_minositesi_rendszert_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c951db1d-a6a3-4bec-a2e6-553922fbb3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372ce35a-6c29-43df-8186-842b732b13c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Lakasbiztositasokra_vezet_be_minositesi_rendszert_az_MNB","timestamp":"2019. november. 20. 21:07","title":"Lakásbiztosításokra vezet be minősítési rendszert az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","shortLead":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","id":"20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96d924-799b-47de-9e55-90d127e2a353","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","timestamp":"2019. november. 20. 13:10","title":"Karácsony: El kell árulni, ki a zaklató a Katona József Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]