[{"available":true,"c_guid":"2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","shortLead":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","id":"20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd77a2d-285f-4711-84ea-be7f8a275f5c","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","timestamp":"2019. november. 20. 14:02","title":"Goán lesz a Drakulics elvtárs nemzetközi premierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec22635-677d-425f-9356-afc765b5788d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmentője meglátogatta a kórházban azt a koalát, amelyet korában blúzába tekerve mentett ki a lángok közül. Az állat több helyen súlyosan megégett, de most már jó kezekben van.\r

\r

","shortLead":"Megmentője meglátogatta a kórházban azt a koalát, amelyet korában blúzába tekerve mentett ki a lángok közül. Az állat...","id":"20191120_koala_ausztralia_bozottuz_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ec22635-677d-425f-9356-afc765b5788d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a10076-4436-4ff1-a7b8-9a9ea02d77f5","keywords":null,"link":"/elet/20191120_koala_ausztralia_bozottuz_korhaz","timestamp":"2019. november. 20. 16:43","title":"Most már nyugodtan nassol a kórházban a megpörkölődött koala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felvétel szerint az orosz hírszerzés tagja egy pénzzel teli táskát ad át egy szerb hivatalnoknak.","shortLead":"Egy felvétel szerint az orosz hírszerzés tagja egy pénzzel teli táskát ad át egy szerb hivatalnoknak.","id":"20191121_Komoly_orosz_kemtevekenyseget_leplezett_le_a_szerb_hirszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5bae9-a148-4f3c-ae5f-4a402897c050","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Komoly_orosz_kemtevekenyseget_leplezett_le_a_szerb_hirszerzes","timestamp":"2019. november. 21. 21:59","title":"Komoly orosz kémtevékenységet leplezett le a szerb hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","shortLead":"A társaság a termináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.","id":"20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7c35-c3e8-41b8-84df-f4be70896314","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_hellopay_borravalo_birsag_gvh","timestamp":"2019. november. 20. 17:42","title":"A GVH-t is zavarta a fesztiválokon kötelező borravaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329b9ac1-4aa9-4322-a3a7-917ad0a38a5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy korábbi alkotmánybírósági ítélet alapján tartja alaptörvény-ellenesnek a kormány azon rendelkezését a civil jogvédő szervezet, amely alapján a gyerekeknek négyévesen óvodába kell menniük.","shortLead":"Egy korábbi alkotmánybírósági ítélet alapján tartja alaptörvény-ellenesnek a kormány azon rendelkezését a civil jogvédő...","id":"20191120_tarsasag_a_szabadsagjogokert_kotelezo_iskolaztatas_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329b9ac1-4aa9-4322-a3a7-917ad0a38a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f94010-0616-4b81-a6c0-95d5d7a09f12","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_tarsasag_a_szabadsagjogokert_kotelezo_iskolaztatas_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 20. 17:47","title":"Kötelező óvodáztatás: Alkotmánybírósághoz fordul a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","shortLead":"Csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt vonják felelősségre az izraeli kormányfőt.","id":"20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085df5e9-f187-43c2-8c76-c4cb24b7a2fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Vadat_emeltek_Netanjahu_ellen","timestamp":"2019. november. 21. 18:28","title":"Vádat emeltek Benjamin Netanjahu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92531c3-b96f-4aec-970f-4717f97ea4e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akvárium-rajongó Henry Kim egyik aranyhala súlyos betegségben szenvedett, és nem úgy úszott, mint a többi. A férfi ötletes módon orvosolta a gondot.","shortLead":"Az akvárium-rajongó Henry Kim egyik aranyhala súlyos betegségben szenvedett, és nem úgy úszott, mint a többi. A férfi...","id":"20191121_kerekesszek_mozgasserult_aranyhal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e92531c3-b96f-4aec-970f-4717f97ea4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b15cf2-1653-487f-87ab-9bda7c3fc883","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_kerekesszek_mozgasserult_aranyhal","timestamp":"2019. november. 21. 16:03","title":"“Kerekesszéket” kapott egy mozgássérült hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez? A Nélküled-botrányhoz? Mi folyik a Mátrai Erőmű körül konkrétan és átvitt értelemben? Erről és intézkedéseiről is beszélni fog minden bizonnyal a kormány a Kormányinfón, amit most percről percre tudósítunk!","shortLead":"Miért kell korlátozni az ellenzéket a Parlamentben? Mit szól a kormány a válogatott eredményéhez...","id":"20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35048738-5588-47cc-a201-fecb45ab09be","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Kormanyinfo__parlamenti_kuss_matrai_eromu_es_tarsai","timestamp":"2019. november. 21. 10:32","title":"Kormányinfó – parlamenti kuss, Mátrai Erőmű és egyéb ügyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]