[{"available":true,"c_guid":"58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni. Inkább olyan törvénygyár, amelyben senki nem figyel oda, mi jön ki a folyamat végén.","shortLead":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni...","id":"20191122_parlamenti_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e7562-1ac1-4d98-b749-07f4522706d4","keywords":null,"link":"/360/20191122_parlamenti_munka","timestamp":"2019. november. 22. 15:10","title":"Csoda lenne, ha a parlamenti képviselők tudnák, hogy mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két győri üzletembert gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben hallgattak ki.","shortLead":"Két győri üzletembert gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben hallgattak ki.","id":"20191122_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_szabo_ervin_neumann_zoltan_gyor_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594f9f13-9024-424c-97c4-abc32ede3913","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_szabo_ervin_neumann_zoltan_gyor_nyomozas","timestamp":"2019. november. 22. 16:03","title":"Több nyomozás zajlik Borkai-ügyben, Rákosfalvynál csőtörés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06877038-b1cc-4551-b1cb-2a4cbe8725ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szegedieket kisegítette a MÁV, mindenki más Kelet-Magyarországon viszont rosszul járt a közlekedéssel foglalkozó egyesületek szerint.","shortLead":"A szegedieket kisegítette a MÁV, mindenki más Kelet-Magyarországon viszont rosszul járt a közlekedéssel foglalkozó...","id":"20191122_mav_menetrend_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06877038-b1cc-4551-b1cb-2a4cbe8725ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9610cd46-95ea-45b9-b6e7-906f5c080df6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_mav_menetrend_szeged","timestamp":"2019. november. 22. 17:33","title":"Ízekre szedték a MÁV új menetrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c251c4-b04b-400b-8721-62fcddd324af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gal Mizrachi életét megváltoztatta a 2019-es fesztivál.","shortLead":"Gal Mizrachi életét megváltoztatta a 2019-es fesztivál.","id":"20191122_Dokumentumfilm_keszult_a_szigetes_Foo_Fighterskoncert_kerekesszekes_hoserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c251c4-b04b-400b-8721-62fcddd324af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db57ced8-7e5b-42d2-a31c-6f5ab5a82429","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Dokumentumfilm_keszult_a_szigetes_Foo_Fighterskoncert_kerekesszekes_hoserol","timestamp":"2019. november. 22. 15:18","title":"Dokumentumfilm készült a szigetes Foo Fighters-koncert kerekesszékes hőséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d8c5bc-7371-4983-a3ee-bee21564a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egyik legnagyobb néppárti kritikusa, Frank Engel szerint, ha a Fidesz marad, akkor többen is el fogják hagyni a pártot. Hölvényi György szerint biztató, hogy lengyel lett az EPP elnöke.","shortLead":"Orbán Viktor egyik legnagyobb néppárti kritikusa, Frank Engel szerint, ha a Fidesz marad, akkor többen is el fogják...","id":"20191122_Tobben_elhagyhatjak_a_Neppartot_ha_a_Fideszt_visszafogadjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d8c5bc-7371-4983-a3ee-bee21564a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ded1ab-8616-42a4-bd61-c00f2fe04df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Tobben_elhagyhatjak_a_Neppartot_ha_a_Fideszt_visszafogadjak","timestamp":"2019. november. 22. 09:01","title":"Többen elhagyhatják az Európai Néppártot, ha a Fideszt visszafogadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter most Bécsből riogat.","shortLead":"A külügyminiszter most Bécsből riogat.","id":"20191121_szijjarto_peter_balkan_migracios_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69f5c85-bb09-45b4-b38b-4d150869f315","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_szijjarto_peter_balkan_migracios_helyzet","timestamp":"2019. november. 21. 19:23","title":"Szijjártó: Százezren torlódtak fel a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Terminátor fia az Instagramon mutatta meg, hogy nem hiába jár a konditerembe és nyomott egy schwarzeneggeres pózt.","shortLead":"A Terminátor fia az Instagramon mutatta meg, hogy nem hiába jár a konditerembe és nyomott egy schwarzeneggeres pózt.","id":"20191121_Schwarzenegger_fia_testepito_akar_lenni_megmutatta_hogy_az_apjara_utott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be125651-dadb-41ee-921a-71672d0bb5ed","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Schwarzenegger_fia_testepito_akar_lenni_megmutatta_hogy_az_apjara_utott","timestamp":"2019. november. 21. 12:14","title":"Schwarzenegger fia testépítő akar lenni, megmutatta, hogy az apjára ütött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló kormányhatározat már megjelent a Magyar Közlönyben. A feladatot Kásler Miklós kapta.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat már megjelent a Magyar Közlönyben. A feladatot Kásler Miklós kapta.","id":"20191122_orban_viktor_kormanyhatarozat_allami_sportakademiai_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e3f486-2840-4408-bdf5-1689d01327e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_orban_viktor_kormanyhatarozat_allami_sportakademiai_rendszer","timestamp":"2019. november. 22. 07:20","title":"Orbán állami sportakadémiai rendszert hoz létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]