[{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hit Gyülekezete vezető lelkésze szerint hecckampány folyik ellene a jógával kapcsolatos szavai miatt, meg akarják félemlíteni, el akarják hallgattatni, mint azon társait, akik felszólalnak a közélet visszásságai ellen.\r

\r

","shortLead":"A Hit Gyülekezete vezető lelkésze szerint hecckampány folyik ellene a jógával kapcsolatos szavai miatt, meg akarják...","id":"20191123_Nemeth_Sandor_a_jogaugyrol_Meg_akarnak_felemliteni_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f9078d-c0be-4e90-88ae-d239b555f953","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Nemeth_Sandor_a_jogaugyrol_Meg_akarnak_felemliteni_minket","timestamp":"2019. november. 23. 12:59","title":"Németh Sándor a jóga-ügyről: Meg akarnak félemlíteni minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László Sportarénában lép fel.

","shortLead":"Edith Piaf „reinkarnációja” nemrég a párizsi Eiffel-torony 150. születésnapján énekelt, márciusban a Papp László...","id":"20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=909eeada-8aac-429e-9694-687977d15e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20189bd-70a2-434e-b3fb-39170cb69460","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Putyin_utan_a_magyar_kozonseget_is_el_akarja_kapraztatni_jon_Mireille_Mathieu","timestamp":"2019. november. 22. 10:46","title":"Putyin után a magyar közönséget is el akarja kápráztatni: jön Mireille Mathieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért hazugságokat is terjeszt.","shortLead":"A színész-humorista Sacha Baron Cohen szerint a Facebook napjaink legnagyobb propagandagépezete, amely pénzért...","id":"20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173c8fd6-8087-4412-81fa-fee2e0588b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b67989-1756-4dc8-a287-f577d12a9649","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_sacha_baron_cohen_facebook_propaganda_gyuloletbeszed_adolf_hitler","timestamp":"2019. november. 23. 14:40","title":"Sacha Baron Cohen pörgőrúgással szállt bele a Facebookba: ezek Hitlert is hagynák kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3ae19e-2ee4-48c3-ab06-b3b9286bd9e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt olasz miniszterelnök pártja szerint „banális zúzódásról\" van szó.","shortLead":"A volt olasz miniszterelnök pártja szerint „banális zúzódásról\" van szó.","id":"20191122_Silvio_Berlusconi_balesetet_szenvedett_klinikan_apoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3ae19e-2ee4-48c3-ab06-b3b9286bd9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0c290a-b8ea-4769-b0f4-cb75f328832e","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Silvio_Berlusconi_balesetet_szenvedett_klinikan_apoljak","timestamp":"2019. november. 22. 18:26","title":"Balesetet szenvedett Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","shortLead":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","id":"20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f9f2f-f87a-42fe-aa7f-b631b84f3b35","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","timestamp":"2019. november. 22. 10:49","title":"Agyonütött egy kutyát a kertbe dobott FedEx-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9608b77-c2b4-4776-aca9-e43e9eeb3516","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerékhajtású szörnyeteg gyakorlatilag minden kínzást elvisel, és szinte kívánja az ugratókat. ","shortLead":"A négykerékhajtású szörnyeteg gyakorlatilag minden kínzást elvisel, és szinte kívánja az ugratókat. ","id":"20191122_a_vw_ujdonsaga_egy_igazi_benzinpusztito_fenevad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9608b77-c2b4-4776-aca9-e43e9eeb3516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12954991-3357-4837-9f10-c9eddd51e9d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_a_vw_ujdonsaga_egy_igazi_benzinpusztito_fenevad","timestamp":"2019. november. 22. 11:21","title":"A VW újdonsága egy igazi benzinpusztító fenevad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Velemi otthonában ünnepli ma 84. születésnapját Törőcsik Mari, akit a széltől is óv a környezete. Bejutni hozzá már csak a kiváltságosaknak lehet, így rajongói az ajándékokat a helyi kocsmában hagyják, amiért a művésznő egyik segítője megy el, s adja át az ünnepeltnek.\r

\r

","shortLead":"Velemi otthonában ünnepli ma 84. születésnapját Törőcsik Mari, akit a széltől is óv a környezete. Bejutni hozzá már...","id":"20191123_A_Pittyes_kocsmaban_adjak_le_a_rajongok_a_Torocsik_Marinak_szant_ajandekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ad70ad-9e14-47bc-817c-12d47719f409","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_A_Pittyes_kocsmaban_adjak_le_a_rajongok_a_Torocsik_Marinak_szant_ajandekot","timestamp":"2019. november. 23. 08:54","title":"A Pittyes kocsmában adják le a rajongók a Törőcsik Marinak szánt ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]