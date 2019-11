Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","id":"20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff540745-9fe9-4686-a50e-943ba11b57c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","timestamp":"2019. november. 21. 20:30","title":"Átvándorolt Tiborczhoz egy tetszetős szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d0f853-43b7-4a45-a26c-f135a61af6e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A magyar túraútvonal többek között a Grand Canyon vagy a Kalahári Sivatag társaságában szerepel a leginkább ajánlott utazási célpontok között.","shortLead":"A magyar túraútvonal többek között a Grand Canyon vagy a Kalahári Sivatag társaságában szerepel a leginkább ajánlott...","id":"20191121_Az_Orszagos_Kektura_a_vilag_legjobbjai_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d0f853-43b7-4a45-a26c-f135a61af6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8083d86-5680-4069-8f3a-f6d0d1022a72","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Az_Orszagos_Kektura_a_vilag_legjobbjai_kozott","timestamp":"2019. november. 21. 16:09","title":"Az Országos Kéktúra a világ legjobbjai közé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","shortLead":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","id":"20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b2352-fe90-447e-a25e-43015be0eb2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 21. 09:14","title":"Letartóztattak egy orosz bankárt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154a87cd-e8e4-4299-a36d-e32afcc12c17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véletlen? Aligha!","shortLead":"Véletlen? Aligha!","id":"20191122_Toroltek_a_marsi_rovarokrol_szolo_kozlemenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154a87cd-e8e4-4299-a36d-e32afcc12c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dce0f74-fcce-42cc-b70a-e18ac8144094","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_Toroltek_a_marsi_rovarokrol_szolo_kozlemenyt","timestamp":"2019. november. 22. 11:17","title":"Törölték a marsi rovarokról szóló közleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermekjogi világnap miatt borult kékbe a Lánchíd és több épület is. ","shortLead":"A gyermekjogi világnap miatt borult kékbe a Lánchíd és több épület is. ","id":"20191120_Kekbe_borult_tobb_epulet_Budapesten_a_gyerekek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141863a-b80b-43f6-8738-11ee88169b88","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Kekbe_borult_tobb_epulet_Budapesten_a_gyerekek_miatt","timestamp":"2019. november. 20. 22:02","title":"Kékbe borult több épület Budapesten a gyerekek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","shortLead":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","id":"20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f9f2f-f87a-42fe-aa7f-b631b84f3b35","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","timestamp":"2019. november. 22. 10:49","title":"Agyonütött egy kutyát a kertbe dobott FedEx-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","shortLead":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","id":"20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542be51f-4632-408d-bff4-643ba29328dc","keywords":null,"link":"/sport/20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. november. 21. 05:55","title":"Meghalt Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]