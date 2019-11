Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","shortLead":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","id":"20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef77dd-823d-4c17-8756-eea085ca3fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, mert nem engedett a kínai miniszterelnök ellen demonstrálni két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20191124_Huvos_napos_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ad92e-8d64-4706-84ba-a449f36c65a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Huvos_napos_ido_lesz","timestamp":"2019. november. 24. 08:22","title":"Hűvös, napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyben eldől, hogy Klaus Iohannis jelenlegi jobboldali államfő, vagy Viorica Dancila szociáldemokrata exminiszterelnök lesz-e Románia elnöke a következő öt évben.","shortLead":"Romániában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyben eldől, hogy Klaus Iohannis jelenlegi...","id":"20191124_romania_elnokvalasztas_iohannis_dancila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b300971-1bc7-44af-a865-6f2c451630dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_romania_elnokvalasztas_iohannis_dancila","timestamp":"2019. november. 24. 08:11","title":"Eldől ma, hogy ki lesz a román elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeec753-3827-48e6-b624-fe256cd1528f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlenül felszállás után lakóházakra zuhant egy kisgép Kongóban, két tucat ember életét vesztette.

","shortLead":"Közvetlenül felszállás után lakóházakra zuhant egy kisgép Kongóban, két tucat ember életét vesztette.

","id":"20191124_Lakohazakba_csapodott_egy_utasszallito_gep_Kongoban_legalabb_24_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beeec753-3827-48e6-b624-fe256cd1528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eb1dd8-2a41-4c9d-aa7a-5e473493abb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Lakohazakba_csapodott_egy_utasszallito_gep_Kongoban_legalabb_24_halott","timestamp":"2019. november. 24. 14:59","title":"Lakóházakba csapódott egy utasszállító gép Kongóban, legalább 24-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a funkció. A felhasználók követhetik is majd a számukra érdekes úti célokról, látnivalókról írókat.","shortLead":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap...","id":"20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4e577-fc3b-4ed0-b147-7ee8c938f01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","timestamp":"2019. november. 24. 10:03","title":"Erre érdemes lesz rányomnia a Google Maps alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80418aa-508f-4cc5-8d26-4157db0f16be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem titkolta, hogy okosóráját az egészséges életmód szolgálatába (is) állítja. Egy újabb szabadalma is egy izgalmas funkcióra utal.","shortLead":"Az Apple sosem titkolta, hogy okosóráját az egészséges életmód szolgálatába (is) állítja. Egy újabb szabadalma is...","id":"20191123_apple_watch_szabadalom_elektromiograf_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80418aa-508f-4cc5-8d26-4157db0f16be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1a8e44-c6ce-41c2-969d-0dafcbf93553","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_apple_watch_szabadalom_elektromiograf_funkcio","timestamp":"2019. november. 23. 14:03","title":"Izgalmas funkció kerülhet az Apple órájába: felismer betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak egy ország van az EU-ban, ahol 2018-ban nagyobbat csökkent a gazdaság adóterhelése, mint Magyarországon. Ennek ellenére a magyar állam régiós versenytársaihoz képest még mindig sokat vesz ki a gazdaságból.

","shortLead":"Csak egy ország van az EU-ban, ahol 2018-ban nagyobbat csökkent a gazdaság adóterhelése, mint Magyarországon. Ennek...","id":"20191124_A_kormany_nagyon_buszke_hogy_mar_csak_nagyon_sok_adot_szed_nem_borzaszto_sokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71ef6ca-a0f9-415e-8bb6-9b81553d3ee9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_kormany_nagyon_buszke_hogy_mar_csak_nagyon_sok_adot_szed_nem_borzaszto_sokat","timestamp":"2019. november. 24. 14:25","title":"A kormány nagyon büszke, hogy már csak nagyon sok adót szed, nem borzasztó sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","shortLead":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","id":"20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484511a9-1b28-460e-8da0-9d5afd01a9f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","timestamp":"2019. november. 24. 14:48","title":"Elmondta a rendőrség, mennyibe került a városlakók elzárása Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]