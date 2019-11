Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","shortLead":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","id":"20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a029f7f-4ea9-46e7-a443-25bdb7cb8049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","timestamp":"2019. november. 25. 09:31","title":"Vitézy: A kertvárosi autók szennyezik Budapest levegőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20191124_Huvos_napos_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ad92e-8d64-4706-84ba-a449f36c65a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Huvos_napos_ido_lesz","timestamp":"2019. november. 24. 08:22","title":"Hűvös, napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","shortLead":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","id":"20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5dbfc3-1b61-4e9a-8974-fdf035c63fbf","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","timestamp":"2019. november. 25. 05:55","title":"Magyar siker a müncheni diákfilm fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","shortLead":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","id":"20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c212d227-3eda-4461-8235-5b268cadbde3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","timestamp":"2019. november. 24. 17:16","title":"Buszok közé szorult egy autó Rákosmentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","shortLead":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","id":"20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697ba17-6725-4ce2-9398-93eee0a5e653","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","timestamp":"2019. november. 24. 10:09","title":"Egyetlen nő maradt az X-Faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed81c0a-50ca-4baf-b3bf-11299b373764","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyobb lesz a fogyasztás, közben a kiskereskedelemben egyre nő a munkaerőhiány.\r

","shortLead":"Nagyobb lesz a fogyasztás, közben a kiskereskedelemben egyre nő a munkaerőhiány.\r

","id":"20191124_1200_milliard_forintot_kolthetnek_a_magyar_csaladok_a_karacsonyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aed81c0a-50ca-4baf-b3bf-11299b373764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2ab284-d1a8-4959-996e-7024459e62fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_1200_milliard_forintot_kolthetnek_a_magyar_csaladok_a_karacsonyra","timestamp":"2019. november. 24. 21:25","title":"1200 milliárd forintot költhetnek a magyar családok a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925","c_author":"Stark Tamás","category":"itthon","description":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","shortLead":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","id":"20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc736b9-2a3f-434d-a0d3-36c74cf96595","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","timestamp":"2019. november. 25. 14:20","title":"Gulág-emléknap: mindenki felelős, csak az oroszok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre inkább érezhető, amit a szakemberek korábban megjósoltak. A durva drágulás az afrikai sertéspestis tombolásának következménye.","shortLead":"Egyre inkább érezhető, amit a szakemberek korábban megjósoltak. A durva drágulás az afrikai sertéspestis tombolásának...","id":"20191124_teliszalami_dragulas_afrikai_sertespestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3714c72-64ff-4baa-bdda-9d43ce714ca5","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_teliszalami_dragulas_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. november. 24. 10:04","title":"Egy hét alatt brutálisan megdrágult a téliszalámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]