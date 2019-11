Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d384d6a-93cc-446e-b3fb-7c1ae09a2148","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtámadott nő a barátaival kávézott, amikor egy férfi minden előzmény nélkül ütlegelni kezdte. Figyelem, a felvétel felkavaró lehet!","shortLead":"A megtámadott nő a barátaival kávézott, amikor egy férfi minden előzmény nélkül ütlegelni kezdte. Figyelem, a felvétel...","id":"20191123_muszlim_fejkendo_tamadas_no_ausztralia_kavezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d384d6a-93cc-446e-b3fb-7c1ae09a2148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1805f0-baba-4c26-81dd-74fe9687bc40","keywords":null,"link":"/elet/20191123_muszlim_fejkendo_tamadas_no_ausztralia_kavezo","timestamp":"2019. november. 23. 16:30","title":"Brutálisan összevertek egy terhes nőt Ausztráliában, amiért fejkendőt viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tudják a profi sportolók azokat a fantasztikus eredményeket elérni? Túllépve a tehetség kérdésén, rengeteg olyan technikát tanulhatunk el tőlük, amelyeket a mindennapi életünkben hatékonyan alkalmazhatunk. ","shortLead":"Hogyan tudják a profi sportolók azokat a fantasztikus eredményeket elérni? Túllépve a tehetség kérdésén, rengeteg olyan...","id":"20191124_Az_elsportoloktol_ellesett_modszereket_mi_is_alkalmazhatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6da725-4cf9-41c0-8331-060acaf3da70","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191124_Az_elsportoloktol_ellesett_modszereket_mi_is_alkalmazhatjuk","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Ezeket a hasznos módszereket leshetjük el az élsportolóktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elvesztett fővárosi szavazók visszaszerzése, vallás, nemzeti szuverenitás – hol is hallottuk már ezt?","shortLead":"Elvesztett fővárosi szavazók visszaszerzése, vallás, nemzeti szuverenitás – hol is hallottuk már ezt?","id":"20191123_vlagyimir_putyin_orosz_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ccb0cc-2737-476a-a04d-fa011e726460","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_vlagyimir_putyin_orosz_valasztasok","timestamp":"2019. november. 23. 18:22","title":"Ismerős irányt jelölt ki pártjának Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521da252-0df6-4ad3-8941-225501eab2c2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szökését tervezi rabszolgasorban tartott Maris az Egy nő fogságban című dokumentumfilm harmadik részében. A nő menekülne a folyamatos megaláztatás elől, de nincs könnyű dolga: tervét titkolnia kell. ","shortLead":"Szökését tervezi rabszolgasorban tartott Maris az Egy nő fogságban című dokumentumfilm harmadik részében. A nő...","id":"20191123_Doku360_Egy_no_fogsagban_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=521da252-0df6-4ad3-8941-225501eab2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad1739f-1a7a-4173-aa89-2d2d3a874523","keywords":null,"link":"/360/20191123_Doku360_Egy_no_fogsagban_harmadik_resz","timestamp":"2019. november. 23. 19:00","title":"Doku360: \"Nem bírom tovább itt, kedden már nem jövök haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","shortLead":"A főpolgármester azt írta, hétfőn leszedeti a plakátokat, amikről tud. ","id":"20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd43e57-32ec-41de-8497-7dc9da2a5023","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Karacsony_az_antiszemita_plakatok_leszedeteset_igeri","timestamp":"2019. november. 24. 15:28","title":"Karácsony az antiszemita plakátok leszedetését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b18a0-5460-4480-acc0-be2b23486934","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leveles Zoltán az India Klub Alapítványon keresztül reagált a jóga-botrányra.","shortLead":"Leveles Zoltán az India Klub Alapítványon keresztül reagált a jóga-botrányra.","id":"20191123_hindu_tanito_nemeth_sandor_joga_demonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20b18a0-5460-4480-acc0-be2b23486934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1be39-8deb-494b-88c6-8e7c5838167b","keywords":null,"link":"/elet/20191123_hindu_tanito_nemeth_sandor_joga_demonok","timestamp":"2019. november. 23. 18:37","title":"Egy hindu tanító szerint a jógázásnak semmi köze a démonokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban, fitnesz-karkötőkben), és az eddig használt módszereket is lekörözik az idős emberek életkilátásainak felmérésekor.","shortLead":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban...","id":"20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c730776f-2f2e-4fd0-b954-3428ac83402d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","timestamp":"2019. november. 24. 16:03","title":"Még a halál kockázatát is elárulhatja a kütyü, amit a csuklóján visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az első polgármesteri ígéretet, hogy november 15-ig ne legyenek kilakoltatások, egy eset kivételével sikerült megvalósítania Pikó Andrásnak, aki most szembesült azzal, hogy a kerületben minden évben, minden közalkalmazott 13. havi fizetést kapott. Ettől az évtől kezdve azonban ez is másként lesz. Itt is, akárcsak a fővárosi önkormányzat cégeinél, feltűnt Atkári János. Interjú. ","shortLead":"Az első polgármesteri ígéretet, hogy november 15-ig ne legyenek kilakoltatások, egy eset kivételével sikerült...","id":"20191125_piko_andras_interju_jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c560629-48d0-4c36-8da9-d25aef97b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37639a7d-0301-41b8-992d-f50ffcf2d208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_piko_andras_interju_jozsefvaros","timestamp":"2019. november. 25. 06:30","title":"Kilencszáz embernek fog fájni a józsefvárosi polgármester új intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]