[{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cybertruck nevű autómonstrum bemutatója előtt a csapat tesztelte az ablakot, Musk azt gyanítja, akkor repedhetett meg.","shortLead":"A Cybertruck nevű autómonstrum bemutatója előtt a csapat tesztelte az ablakot, Musk azt gyanítja, akkor repedhetett meg.","id":"20191126_elon_musk_torhetetlen_uveg_ablak_tesla_cybertruck","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583e93d2-af9d-461c-95f7-8eac8b41eedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_elon_musk_torhetetlen_uveg_ablak_tesla_cybertruck","timestamp":"2019. november. 26. 08:33","title":"Musk megmagyarázta, hogyan törhetett be az elvileg törhetetlen üvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","shortLead":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","id":"20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb721041-2832-4314-8b08-5a5968c2fe1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Öt évre leülteti a Kúria Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0fbd4-68e7-44c1-921a-f2c82ce75345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hoffenheim otthonában lépett pályára Szalai Ádám csapata, a Mainz a hétvégén a Bundesligában. A magyar csatár korábbi csapatának a szurkolói üzentek neki a lelátóról.","shortLead":"A Hoffenheim otthonában lépett pályára Szalai Ádám csapata, a Mainz a hétvégén a Bundesligában. A magyar csatár korábbi...","id":"20191125_Az_ellenfel_szurkoloi_uzentek_Szalai_Adamnak_a_lelatorol_Futballisten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b0fbd4-68e7-44c1-921a-f2c82ce75345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402311c-8d21-4f63-a0b7-4a55446f9bef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Az_ellenfel_szurkoloi_uzentek_Szalai_Adamnak_a_lelatorol_Futballisten","timestamp":"2019. november. 25. 10:23","title":"Volt csapatának szurkolói üzentek Szalai Ádámnak: Futballisten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő délután az új Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiához kapcsolódó kérdőívről.","shortLead":"Közleményt adott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő délután az új Nemzeti Tiszta Fejlődési...","id":"20191125_itm_klimastrategia_konzultacio_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3af6d56-7055-4c28-b080-9559577dd221","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_itm_klimastrategia_konzultacio_velemeny","timestamp":"2019. november. 25. 17:12","title":"Magyarázkodik az ITM: mégis számít az emberek véleménye a klímastratégiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon is elérhető lesz a környezetbarát E10-es üzemanyag.","shortLead":"Magyarországon is elérhető lesz a környezetbarát E10-es üzemanyag.","id":"20191125_e_10_es_uzemanyag_kornyezetbarat_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c692736-c1db-49df-bc31-5e83ae98973b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_e_10_es_uzemanyag_kornyezetbarat_benzin","timestamp":"2019. november. 25. 15:06","title":"Új korszak jön az autósok számára 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló szakembereket, lehetővé téve ezzel a vállalat növekedését.","shortLead":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló...","id":"20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fae3d19-6401-4f6a-a776-0828e5b43935","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","timestamp":"2019. november. 26. 14:15","title":"Miért kell ma már a munkát is élménybe csomagolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth János 1945 és 1947 között kisgazda nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Volt legfiatalabb és legidősebb képviselő is.","shortLead":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth...","id":"20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed69a48-ef7d-4de3-8d6d-4d67bd32ae73","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 09:35","title":"Meghalt Horváth János volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vélhetően szennyezett víz egy közeli érbe ömlik. A helyiek bejelentést tettek a vezeték miatt.","shortLead":"A vélhetően szennyezett víz egy közeli érbe ömlik. A helyiek bejelentést tettek a vezeték miatt.","id":"20191125_Meszaros_Visonta_gaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940e84e2-4d3c-48a1-9268-8ac405c90a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meszaros_Visonta_gaz","timestamp":"2019. november. 25. 15:01","title":"Műanyag tömlőből árad a szúrós szagú folyadék a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]