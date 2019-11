Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9016727a-a773-4aca-8301-23309b476933","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmincnapos előrejelzés szerint hómentes lehet az ünnep.","shortLead":"A harmincnapos előrejelzés szerint hómentes lehet az ünnep.","id":"20191125_Valoszinuleg_iden_sem_lesz_feher_karacsonyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9016727a-a773-4aca-8301-23309b476933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00a963-6b3d-4449-912e-9436ea6c09dd","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Valoszinuleg_iden_sem_lesz_feher_karacsonyunk","timestamp":"2019. november. 25. 10:47","title":"Valószínűleg idén sem lesz fehér karácsonyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","shortLead":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","id":"20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5eb1df-3ca7-403c-8048-53baa40f1eef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. november. 25. 05:13","title":"Ha felszáll a köd és kisüt a nap, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszú, boldog házasság titkáról beszéltek. ","shortLead":"A hosszú, boldog házasság titkáról beszéltek. ","id":"20191125_A_Korda_hazasparnal_semmi_nem_kotelezo_de_egy_dolog_szigoruan_tilos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bfeb57-1508-4630-8db8-a8ce4f272b34","keywords":null,"link":"/elet/20191125_A_Korda_hazasparnal_semmi_nem_kotelezo_de_egy_dolog_szigoruan_tilos","timestamp":"2019. november. 25. 09:59","title":"A Korda házaspárnál semmi nem kötelező, de egy dolog szigorúan tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A massachusettsi rendőrség augusztustól novemberig tesztelte a Spot nevű robotot.","shortLead":"A massachusettsi rendőrség augusztustól novemberig tesztelte a Spot nevű robotot.","id":"20191126_boston_dynamics_massachusetts_rendorseg_spot_robotkutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dce1fb-b0ee-47df-bb38-58ecc4f26200","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_boston_dynamics_massachusetts_rendorseg_spot_robotkutya","timestamp":"2019. november. 26. 15:03","title":"Bombakeresőként kaphat munkát a Boston Dynamics félelmetesen okos robotkutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan cselekvésre sarkallja.","shortLead":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan...","id":"20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839a5994-e9e3-45ee-92d1-9c87c881bc09","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","timestamp":"2019. november. 25. 11:22","title":"Felajánlotta jogi segítségét az újságírószövetség az Index újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezet közgyűlésén a kulturális tao eltörlését is üdvözölték. ","shortLead":"A szervezet közgyűlésén a kulturális tao eltörlését is üdvözölték. ","id":"20191125_Megszolalt_a_szinhazi_zaklatasi_ugyekben_a_Vidnyanszky_fele_Magyar_Teatrumi_Tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5c490-59a8-4ca8-9775-21e2333bd728","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Megszolalt_a_szinhazi_zaklatasi_ugyekben_a_Vidnyanszky_fele_Magyar_Teatrumi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 25. 15:36","title":"Szégyenletesnek nevezte a zaklatási ügyeket a Vidnyánszky-féle Magyar Teátrumi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","shortLead":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","id":"20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb6396-6eb0-4f03-ab7d-af79956166fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","timestamp":"2019. november. 26. 09:38","title":"Jövőre sem lesz nyugdíjminimum-emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","shortLead":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","id":"20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7783db8-3ed7-4aa6-9ec8-74f30c5b11cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","timestamp":"2019. november. 26. 07:59","title":"130 kilométer villannyal: ezt tudja a legújabb szemrevaló hibrid sportszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]