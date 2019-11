Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","shortLead":"A papokat több mint negyven év börtönre ítélték. Az iskolát, ahol az esetek történtek, azóta bezárták.","id":"20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a43b01bf-6b4d-46f1-a772-fa3da0dc50af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e679c34-044c-475a-8a99-2bc0130476df","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Tobb_pap_hallasserult_gyerekeket_bantalmazott_Argentinaban","timestamp":"2019. november. 26. 08:46","title":"Több pap hallássérült gyerekeket bántalmazott Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és nagy lángcsóvákról számoltak be. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és...","id":"20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800964a-b30d-4639-82ea-b87d2929505a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","timestamp":"2019. november. 24. 19:23","title":"Ezt nem akarja látni, miután felszállt a repülője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán a menü?” - ezeket a kérdéseket hamarosan 5-10 ezer munkavállaló felteheti majd magának, ennyi budapesti irodai dolgozó készülhet ugyanis arra, hogy záros határidőn belül más irodába megy a cége. Változásszakértők és multik hr-esei mondják el, hogyan érdemes menedzselni a dolgozók egyik legnagyobb félelmét, a költözést.\r

\r

","shortLead":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán...","id":"20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4143726b-a780-4bb0-8f5c-7ab38967dc65","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Nemsokára ön is új irodába költözhet, és lehet, hogy elsőre utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: bukás, Nélküled, titkok, siker, hála.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191124_Fotze_es_pussy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5329729e-bf2c-4aee-b916-0850ce54ffe4","keywords":null,"link":"/360/20191124_Fotze_es_pussy","timestamp":"2019. november. 24. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely fotzeról és pussyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","shortLead":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","id":"20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbd6a5-1830-4ea8-8e34-f9fcc5c78454","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 10:48","title":"Őslakosokkal kötött szerződést a Disney, hogy elkészüljön a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétették friss elemzésüket az Apple jövőre várható termékeiről a brit Barclays Bank korábban sokszor hitelesnek bizonyult befektetési elemzői.","shortLead":"Közzétették friss elemzésüket az Apple jövőre várható termékeiről a brit Barclays Bank korábban sokszor hitelesnek...","id":"20191125_iphone_se_2_megjelenes_ar_iphone_12_pro_max_specifikacio_barclays_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1ce59-0e4c-4720-9f5d-8f7da09d92c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_iphone_se_2_megjelenes_ar_iphone_12_pro_max_specifikacio_barclays_elemzes","timestamp":"2019. november. 25. 11:33","title":"Megvan, mikör jöhet a tényleg olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos vagy komolyan sérült áldozatot szedne.","shortLead":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos...","id":"20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b26445c-b15f-4996-a24a-8b0577c82e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","timestamp":"2019. november. 24. 20:33","title":"Kiszámolták a tudósok, mi várna ránk, ha kitörne az atomháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62857ca2-57e1-47bb-88b0-866ee691d96a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyakran futnak össze a magyar miniszterelnökkel a máshol kevésbé szívesen látott külföldi vezetők. Kovács András Péter most elmagyarázza, miért kell elfogadnunk, hogy lezárják a fél Budapestet, ha Putyin vagy Erdogan meglátogatja Orbán Viktort. Illiberális kémia a Duma Aktuálban. ","shortLead":"Gyakran futnak össze a magyar miniszterelnökkel a máshol kevésbé szívesen látott külföldi vezetők. Kovács András Péter...","id":"20191125_Csomagpont_lehet_a_Karmelitaban_azert_jott_egymas_utan_Putyin_es_Erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62857ca2-57e1-47bb-88b0-866ee691d96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fe0665-b911-4a09-a702-91a6d78739ac","keywords":null,"link":"/360/20191125_Csomagpont_lehet_a_Karmelitaban_azert_jott_egymas_utan_Putyin_es_Erdogan","timestamp":"2019. november. 25. 19:00","title":"Csomagpont lehet a Karmelitában, azért jött egymás után Putyin és Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]