Lázár János egy hónappal azután, hogy pártja ismét elbukta a szülővárosát, végigjárta a választókerületének településeit, szerdán pedig a makói testületi ülésre ült be – erről a makohirado.hu számolt be. A képviselő az elmúlt néhány hétben megfordult konferenciákon, de többnyire a közösségi oldalon, a posztjaiból derült ki, hogy éppen mivel van elfoglalva. Most a makói testületi ülésen mintha megvonta volna a hódmezővásárhelyi, illetve más önkormányzatok fideszes bukásainak mérlegét is. Persze könnyen lehet, hogy csak menedéket keres Makón a Hódmezővásárhelyről hosszú időre „kizárt” képviselő.

A makói ülésen Lázár hangsúlyozta, egy település megtartó erejének a mércéje az, hogy mennyit tudnak keresni az itt élők, és az, hogy mennyi adót fizetnek, ezek határozzák meg elsősorban az életüket.

Minden, ami ezen kívül van, az különböző politikusok helyi vagy országos lökdösődésének tekinthető

– hangsúlyozta.

Lázár arra is kitért, hogy az elkövetkező másfél évben, a parlamenti választásokig a város nem engedheti meg magának a széthúzást, minden használható emberre szükségük van.

„A cselekvésnek akadálya nem lehet a bizalom hiánya, Makó város polgárai azt várják a képviselő-testülettől, hogy a sok szép ígéret most már valósuljon is meg” – hangsúlyozta a politikus. Lázár arra is figyelmeztetett, ha a pártpolitika dominálja egy ekkora közösség életét, akkor az önkormányzati választás és a következő országgyűlési választás között a pártpolitikai viszonyok csak szétfeszítik a közösséget, ezért nagy a felelőssége a polgármesternek és a testületnek, hogy helyi szinten a parazsat tüzeli, vagy az építés irányába fordul.

Lázár úgy látja, hogy az új vezetésű városokban az elődeik megtagadása folyik: „Úgy vagyunk, mint Kőműves Kelemen, amit felépítettek reggelig, azt másnap ledöntik”. A politikus szerint az iménti ok miatt lassabb a hazai haladás az európai átlagnál.

A térség országgyűlési képviselője szerint az elvándorlás tényét nem kell tagadni,

nagyon nehéz versenyezni a nyugati bérekkel, ezért csak gazdasági eszközöket lehet bevetni. Többek között ezért is tartotta fontosnak a képviselő, hogy Makón is gazdasági szakemberek jussanak be a testületbe.

A legmeglepőbb az volt, amit a politikus a szerény körülmények között élőkről mondott. Eddig a szegénységet valamilyen módon érintő ügyekről többnyire szerencsétlenül nyilatkozott a nyilvánosság előtt, amelyekkel többeket alaposan meg is sértett – legutóbb a közmunkásokat. A testületi ülésen most arról beszélt a „mindenki annyit ér, amije van” szállóigévé lett mondat megformálója, hogy épülhetnek a gigaberuházások, Makó esetében például bővülhet a fürdő, felhúzhatnak szállodát, ezek nem jelentenek vigaszt a mélyszegénységben élők számára.

„Egy 80 ezer forintból élő, özvegy, nyugdíjas asszonyt, aki 70 éves és már beteg is, nem vígasztal az, hogy egyébként Makón fürdő és szálloda épül. Ezt tudomásul kell venni, nehéz, mert úgy gondolja az ember, ha ilyen hatalmas beruházásokkal árasztja el a várost, akkor minden szép, de ez nem így van a valóságban. Makó jól teljesít, Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán jól teljesít” – emelte ki Lázár, és azt is hozzátette, hogy a csökkenő szegénység és a növekvő bérek ellenére is vannak és lesznek is olyanok, akiknek ma is megélhetési nehézségeik vannak, az ő sorsukat is fel kell karolni.