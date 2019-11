Nagy port kavart Hollik István hétfő reggeli, az InfoRádióban tett nyilatkozata: azt mondta, a kormány klímavédelmi konzultációjának nem az volt a célja, hogy megtudják az emberek véleményét. „Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel előír” – mondta akkor a kormányszóvivő.

Hollik most a csütörtök délelőtti Kormányinfón azt mondta: félreértették a szavait, amiért elnézést kér. Szerinte az interjúban nyilvánvalóan arra gondolt, hogy az emberekkel való konzultáció mindig fontos – hiszen azt a Fidesz–KDNP vezette be – és élnek is a lehetőséggel.

„Számít a magyar emberek véleménye.

Arra próbáltam utalni, hogy ennek a leghatékonyabb módja a nemzeti konzultáció, de más formákat is igénybe tudunk venni, ilyen volt ez a kérdőív”

– tette hozzá.

A kormány honlapjára felkerült kérdőívet egyébként a legújabb adatok szerint 200 ezren töltötték ki, ezeket fel fogják dolgozni, és az eredményeket nyilvánosságra fogják hozni.

A klímavédelem fontos és súlyos ügy, nem ez volt róla az első konzultáció és nem is ez lesz az utolsó – mondta Hollik.

Ahogy arról beszámoltunk, felkerült a kormany.hu weboldalra az úgynevezett Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiával kapcsolatos kérdőív, amely valójában egy konzultáció. A stratégia elkészítését a párizsi klímaegyezmény írja elő, ahogy azt is, hogy a kormányoknak nyilvános konzultációt kell folytatniuk a klímahelyzet kezeléséről, a magyar kormány azonban semmilyen módon nem hirdette a konzultálási lehetőséget. A kérdőív kitöltésére is mindössze egyetlen hetet hagytak, a határidő november 25-én járt le.