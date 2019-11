Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális indulásra még várni kell.","shortLead":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális...","id":"20191126_facebook_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d60f9-65cc-49b9-85e1-05618ebb6d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_facebook_sotet_mod","timestamp":"2019. november. 26. 14:03","title":"Többeknél megjelent a Facebook sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","shortLead":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","id":"20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6864f0e7-fa2d-4532-80c7-eff56122e357","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 27. 13:40","title":"Gázszagot éreztek, kiürítettek egy áruházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már azonosították is a szerzőket. Kiderült, hogy kamu az egész.","shortLead":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már...","id":"20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9911b6d-cbcb-4ca3-a408-4fa7274665e7","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","timestamp":"2019. november. 26. 13:42","title":"Nem nyomoznak külön az \"ördög ügyvédje\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról. A kiállítás ötlete egy sebésztől jött, akit 26 éves praxisa alatt sokkolt, hogy mennyi nő válik a párja áldozatává. ","shortLead":"A nők elleni erőszak felszámolásának világnapján rendhagyó módon emlékeztek meg egy milánói kórházban az áldozatokról...","id":"20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e344b8-66ca-408b-b9ef-60a2d88d8ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d748c7f1-3364-4cd0-8d69-b4e5cb2cc9a5","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Mellkasba_furt_konyhakes_kettehasitott_sipcsont__bantalmazott_nok_rontgenkepeit_allitottak_ki_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 26. 13:55","title":"Mellkasba szúrt konyhakés, kettéhasított sípcsont – bántalmazott nők röntgenképeit állították ki egy olasz kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait nem változtatják meg. Lázár a makói testületi ülésen arról is beszélt, a legfontosabb, hogy egy település gazdaságilag stabil legyen, a többi csak politikai lökdösődés.","shortLead":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait...","id":"20191127_lazar_janos_mako_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572fa9d-acf4-4565-9c17-3255a97020cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_lazar_janos_mako_ules","timestamp":"2019. november. 27. 19:45","title":"Lázár János: Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","shortLead":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","id":"20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad212684-ae5e-4f5c-a4e1-0895ec21b6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","timestamp":"2019. november. 26. 19:43","title":"Karácsony szerint a kormány elfogadhatta a főváros feltételeit az atlétikai vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő üldözött keresztényekről szóló nemzetközi konferencián arról beszélt, hogy egy egész kultúra áll szervezett támadás alatt.","shortLead":"A kormányfő üldözött keresztényekről szóló nemzetközi konferencián arról beszélt, hogy egy egész kultúra áll szervezett...","id":"20191126_orban_viktor_uldozott_keresztenyek_konferencia_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e530f07-68db-4ce5-a221-1b05db8fdc60","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_orban_viktor_uldozott_keresztenyek_konferencia_budapest","timestamp":"2019. november. 26. 13:18","title":"Orbán a keresztényüldözésről: Egy rejtélyes erő lezárja az európai politikusok száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","shortLead":"Kassai Dániel szerint Budapest vezetése enged a kormány zsarolásának.","id":"20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd55fda7-01b2-48ac-abf6-ed25d2f55c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65afc946-2a1c-409a-9947-d2dd27722671","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nekiment_Karacsonyeknak_az_LMPbol_kizart_kepviselo","timestamp":"2019. november. 26. 15:22","title":"Elkeseredett és csalódott posztban ment neki Karácsonyéknak az ellenzéki önkormányzati képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]