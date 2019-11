Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","shortLead":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","id":"20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ede00-6d8c-4a68-a59d-448b8b413faa","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","timestamp":"2019. november. 27. 09:50","title":"Élőben üldözte egy disznó a görög tévé riporterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Közeleg a karácsony, amit az is jelez, hogy egyre több helyen lehet találkozni 0 százalékos THM értékű, vagyis gyakorlatilag ingyenes áruhitelekkel. De minden esetben megéri ezt a megoldást választani? Megnéztük a lehetőségeket.","shortLead":"Közeleg a karácsony, amit az is jelez, hogy egyre több helyen lehet találkozni 0 százalékos THM értékű, vagyis...","id":"20191127_Tenyleg_a_0_szazalekos_THM_erteku_aruhitellel_jarunk_a_legjobban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e47042-e93b-4788-bd77-c0d761dd14de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tenyleg_a_0_szazalekos_THM_erteku_aruhitellel_jarunk_a_legjobban","timestamp":"2019. november. 27. 10:45","title":"Karácsonyi ajándék: tényleg a 0 százalékos THM értékű áruhitellel járunk a legjobban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott gyógymód ma már valóság.","shortLead":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott...","id":"20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e3c31-31cc-40cd-9e68-f27ba4ee61f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","timestamp":"2019. november. 28. 09:49","title":"Messze van még az, hogy Zente gyógyszere ne kerüljön 700 millióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor a Hableány előtte volt, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést pedig nem adta le.","shortLead":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor...","id":"20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440955cc-6e68-4757-b5a8-a857163e8eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","timestamp":"2019. november. 28. 09:25","title":"Hableány-tragédia: az ügyész 9 évet kér a Viking Sigyn kapitányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és az RB Leipzig tudta bebiztosítani nyolcaddöntős szereplését.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és...","id":"20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d00e3f-9953-450b-bb71-9cf6d52971c0","keywords":null,"link":"/sport/20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. november. 28. 06:09","title":"BL: Messiék és Gulácsiék továbbjutottak, Szoboszlaiék is örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","shortLead":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","id":"20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbf8630-4240-4a23-8083-e2a48d4ce192","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","timestamp":"2019. november. 27. 08:40","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői pénztárcákra alapozza.","shortLead":"Számszerű bizonyítékokat talált a HVG arra, hogy az Orbán-kormány már az iskolák normál működtetését is a szülői...","id":"201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d27a4f-27fc-4194-8242-d51668d72334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d050009-a914-4e67-9580-b64b990f42b4","keywords":null,"link":"/360/201948__draga_iskolak__tankeruleti_regulak__tunteto_tanarok__szulocsatorna","timestamp":"2019. november. 28. 11:00","title":"Annak lehet az élet is derűs iskola, akinek szülei eleget fizetnek az \"ingyenes\" iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt a legendás rendezőnek? Összeraktuk az új metoo-ügy eddigi cserepeit.","shortLead":"El akarta tussolni a Katona József Színház a Gothár-ügyet, vagy a tisztulási folyamat élére állt? Hány áldozata volt...","id":"20191127_gothar_peter_takarasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbeeb0b8-375c-4c69-9596-4fd0e37f4beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc17d07-4cc8-4188-a7fc-275ef09eec53","keywords":null,"link":"/360/20191127_gothar_peter_takarasbol","timestamp":"2019. november. 27. 14:10","title":"Összecsúszó valóság és színház: Gothárnak mondanak köszönetet az első magyar metoo-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]