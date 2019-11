Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága pedig december 4-én hallgatja meg Gothár Pétert.","shortLead":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai...","id":"20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5f7d9b-ae5b-4c4d-ae70-58eef9462b21","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Gothár Péter egy ideig biztosan nem oktat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez felépíteni Toronto tóparti részén.","shortLead":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez...","id":"20191116_A_Google_varos_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18b726-c779-49be-9ac7-da0dc1c4fefd","keywords":null,"link":"/360/20191116_A_Google_varos_terve","timestamp":"2019. november. 27. 12:25","title":"A Google építi a jövő városát Torontóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa az orosz Valerij Melnyikov lett a Szürke zóna című sorozatáért, amely az ukrajnai Donyec-régióban dokumentálta, milyen pusztítást végez egy konfliktus. Az Építészet kategóriában magyar győzelem született Mogyorósy Márton révén, a Természet kategóriában pedig második helyezést ért el Földi László. Melnyikov, valamint a többi győztes képeit a HybridArt Space kiállításán lehet megtekinteni december 3-áig. ","shortLead":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa...","id":"20191127_Budapest_International_Foto_Awards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2301fb-d3cd-4259-8e60-46b3f6da85df","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191127_Budapest_International_Foto_Awards","timestamp":"2019. november. 27. 18:18","title":"Orosz lett az Év fotósa a Budapest International Foto Awardson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","shortLead":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","id":"20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be238b8e-59ab-415f-a98d-40f0f6e318af","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2019. november. 26. 16:36","title":"Hárommilliárd forintos megbízást nyert el a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a924a01-1069-4d73-88b8-e6441918dd7a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Vajon Tolnay Klári összefutott Kádárnéval, mikor Rotschild Klára szalonjában járt? És hogyan volt képes Rotschild Klára a harmincas években, majd a kommunizmusban is felépíteni ugyanazt a magas minőséget képviselő üzletet – úgy, hogy ráadásul mindkét rendszerben nemkívánatos elem volt? A CLARA – Rotschild Klára – divatkirálynő a vasfüggöny mögött című kiállítás nemcsak bemutatja egy sikeres nő életútját, de divattörténeti kincsestárként is szolgál.","shortLead":"Vajon Tolnay Klári összefutott Kádárnéval, mikor Rotschild Klára szalonjában járt? És hogyan volt képes Rotschild Klára...","id":"20191126_Rotschild_Klara_Clara_divat_vasfuggony_szalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a924a01-1069-4d73-88b8-e6441918dd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04a50b-c719-4070-9fd2-dcae5aebe872","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Rotschild_Klara_Clara_divat_vasfuggony_szalon","timestamp":"2019. november. 26. 19:00","title":"Amikor a luxus belülről bomlasztotta a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente 7,6 százalékkal kellene csökkenteni világszerte az üvegházhatású gázok kibocsátását, amire gyakorlatilag esély sincs.","shortLead":"Évente 7,6 százalékkal kellene csökkenteni világszerte az üvegházhatású gázok kibocsátását, amire gyakorlatilag esély...","id":"20191126_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ensz_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e4c26-b611-434e-a212-a8ff08c8a3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ensz_jelentes","timestamp":"2019. november. 26. 20:03","title":"Kimondta az ENSZ: lényegében elvesztettük a klímaváltozás elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két jelentkező volt a tervezésre, a tervpályázaton nyertes iroda kapta a gigamegbízást. ","shortLead":"Két jelentkező volt a tervezésre, a tervpályázaton nyertes iroda kapta a gigamegbízást. ","id":"20191127_szuperkorhaz_centrumkorhaz_tervezes_egeszsegugy_del_buda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e8bdd3-6806-47e1-9526-b887081c23ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_szuperkorhaz_centrumkorhaz_tervezes_egeszsegugy_del_buda","timestamp":"2019. november. 27. 14:39","title":"Több mint 8 milliárdért tervezik a szuperkórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke után Konrad Mizzi máltai turisztikai miniszter is bejelentette lemondását a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-es meggyilkolásával kapcsolatban egyre terebélyesedő botrány miatt. Christian Cardona gazdasági miniszter pedig közölte, hogy felfüggeszti kormányzati tevékenységét.","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke után Konrad Mizzi máltai turisztikai miniszter is bejelentette lemondását a Daphne...","id":"20191126_malta_ujsagiro_gyilkossag_miniszter_kabinetfonok_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8a1d4-05fb-4eac-b566-6ba5548aab4f","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_malta_ujsagiro_gyilkossag_miniszter_kabinetfonok_lemondas","timestamp":"2019. november. 26. 18:12","title":"Miniszter és kabinetfőnök mondott le a máltai újságíró-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]