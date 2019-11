Cikkünk frissül

Több ezer diák tüntet Budapesten a klímaváltozás ellen. A Fridays for Future mozgalom mára hirdette meg a IV. Globális klímasztrájkot. A diákok délben találkoztak a Batthyány téren, onnan vonultak át a Kossuth térre.

Út közben azt skandálták, hogy "nem kérünk a Black Fridayből", követelték, hogy az emberek fogyasszanak kevesebbet.

© Fazekas István

14 város csatalkozott a sztrájkhoz Budapesten kívül - jelentette be a szónok a Kossuth téren felállított színpadon. Külföldiekre is gondoltak: egy lány fordítja majd a beszédeket angolra. A rendezvényen makkot osztogattak a diákoknak, azt kérve, hogy majd ültessék el azt.

© Fazekas István

Az első szónok Pribéli Levente,a Fridays For Future aktivistája, aki arról beszél, óriási felelőssége van a mostani generációnak, rengeteg múlik az összefogáson.

Egyre rémisztőbb ütemben romboljuk a környezetet és éghajlatot, ez hatalmas hiba, bűn. Mi nem akarunk bűnrészesek lenni. Ez így nem mehet tovább.

A black friday a kritikátlan fogyasztás ünnepe, de "azzal tehetünk a legtöbbet, hogy nem dőlünk be. Nem egy tárgyra van szükségünk, hanem a természetre" - mondja. A rendszer rossz, annak kellene alapvetőnek lennie, hogy nem pusztítjuk a környezetet, annak kelljen erőfeszítést tenni, aki pusztítani akar.

© fazekas István

A politikusoktól azt követeli, ne álljanak a változás útjába, cselekedjenek, ne nézzék tétlenül a természet pusztítását és vegyék figyelembe a tudósokat.

Egy ilyen ütemben változó világban nincs helye a tétlenségnek és kifogásnak. Az, hogy így szoktuk, nem érv többé.

Szerinte nem igaz, hogy a magyar kormány jól kezeli a klímahelyzetet, Magyarország nem teljesít jól sem a válság mérséklésében sem az alkalmazkodásban.

Magyarországon is hirdessék ki a klímavészhelyzetet, készüljön cselekvési terv.

A budapesti klímavészhelyzet kihirdetése "fantasztikus hír", de kevés, cselekvésre is szükség van. Azt is követeli, hogy az ökológiai és klímaválság legyen a tananyag és az Alaptörvény része. A fiatalokat fel kell készíteni a gyors változásra, tudniuk kell, mi vezetett idáig, és mi a megoldás. Követelte a kibocsátás csökkentését és a Mátrai Erőmű bezárását. Pribéli további tüntetéseket ígért.

Nyáry Luca diák, slammer arról beszél, mi lesz 20-30-40-50 év múlva, sötét jövőt felfestve. A diákok a Parlament előtt is skandálnak: klímavédelmet akarnak, most. Duda Éva, táncművéz, koreográfus angolul beszél, szintén a változás szükségességéről. A többi között azt sorolja, ő maga mit tesz a klímavédelemért.

© fazekas István

Gergely Zizi Sára diák arról beszél, a hibákat még helyre lehet hozni, lehet cselekedni, még van egy kis időnk. "Elvették a jövőnk, de most vissza is vesszük."

Vígh Péter, a Másfél fok - éghajlatváltozásról közérthetően oldal szerkesztője azzal nyit, "nem azért vagyunk itt, mert itt akarunk lenni, hanem mert nem tehetünk mást. A fene sem akar magától a klímaváltozással foglalkozni, leszámítva a kutatókat, tudósokat. Akár büszkék is lehetnénk arra, hogy itt vagyunk, de most nem lehetünk máshol." Hamarosan egzotikus, soha nem látott betegséget kell kezelniük itthon az orvosoknak, a jog sem foglalkozik azzal, mit kezdjünk a leendő klímamenekültekkel. Mit ér a kultúra, ha összeomlik a most ismert civilizáció - teszi fel a kérdést. Azt mondja, a diáktüntetőknek is köszönhető, hogy Budapest klímavészhelyzetet hirdetett, hogy nem lehet a kérdést a szőnyeg alá söpörni. "Az éghajlatválság korunk legnagyobb fenyegetése az emberi civilizációra nézve" - mondja. Ezt csak közösen lehet megoldani. Elérik azt a kritikus társadalmi tömeget, ami kikényszeríti azokat a szükséges változásokat, amiről a tudomány régóta beszél. Azt mondja, nincs ma hazafiasabb dolog, mint aktívan tenni a környezetvédelemért.

A legutóbbi, szeptember 27-i tüntetésen 10 ezer diák vonult. A szervezők most nem számítottak ennyi emberre, miután nagyon közel volt egymáshoz a két esemény.