[{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","shortLead":"Világszerte komoly gondok jelentkeztek a Facebook és a hozzá szorosan kapcsolódó Instagram működésében.","id":"20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae47fe8-40cf-4ecf-b49b-ee1ba3895cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_facebook_instagram_leallas_hiba_tulterhelest","timestamp":"2019. november. 28. 16:18","title":"Beszakadt a Facebook, akadozik az Instagram és a Messenger is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal kidolgozottabbá teszi a játékban.","shortLead":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal...","id":"20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583202e3-aee6-4887-832b-c6508cd6217e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","timestamp":"2019. november. 27. 10:33","title":"Frissítették a Quake II-t, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8333f2a-0006-4b0b-bf3e-0b1a6ce80996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky orosz kiberbiztonsági cég szerint egyre nagyobb veszélyt jelent a stalkerware, vagyis a zaklatóvírus, amely mindent elkövet, hogy az áldozatul esett felhasználók kellemetlenül érezzék magukat.","shortLead":"A Kaspersky orosz kiberbiztonsági cég szerint egyre nagyobb veszélyt jelent a stalkerware, vagyis a zaklatóvírus, amely...","id":"20191128_kartevo_zsarolovirus_stalkerware_kaspersky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8333f2a-0006-4b0b-bf3e-0b1a6ce80996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c49b78-84dd-4e15-aabf-38c7e2d72b44","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_kartevo_zsarolovirus_stalkerware_kaspersky","timestamp":"2019. november. 28. 08:33","title":"Új kártevő gyűjti áldozatait, a zsarolóvírusnál is rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Weber szerint még bizonyíthat a Fidesz a Néppártban, Kolodko szerint félreértette a szobrát a Mi Hazánk, a drezdai múzeum felmérte a műkincsrablás utáni károkat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Weber szerint még bizonyíthat a Fidesz a Néppártban, Kolodko szerint félreértette a szobrát a Mi Hazánk, a drezdai...","id":"20191127_Radar360_az_ENSZ_klimaveszhelyzetet_hirdetett_Budepest_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5b993f-cafe-4b5d-bde6-e38cf4b80aaa","keywords":null,"link":"/360/20191127_Radar360_az_ENSZ_klimaveszhelyzetet_hirdetett_Budepest_nem","timestamp":"2019. november. 27. 08:00","title":"Radar360: az ENSZ klímavészhelyzetet hirdetett, Budapest nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem fogja a jövőt megmenteni, ezért maguknak kell cselekedni.","shortLead":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem...","id":"20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758551c5-f7e6-4f0b-8520-c06c7bd35a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 11:04","title":"\"Ez egy segélykiáltás, mert nagy esély van rá, hogy hamarosan nem leszünk itt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8717c026-762d-4cec-98c2-42ca19fdba63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áruházláncra hivatkozva SMS-ben hívnak a csalók kamu játékra. ","shortLead":"Az áruházláncra hivatkozva SMS-ben hívnak a csalók kamu játékra. ","id":"20191128_auchan_sms_csalas_visszaeles_nyeremenyjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8717c026-762d-4cec-98c2-42ca19fdba63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74c6adc-f0d5-4c2b-a57c-847cb83514a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_auchan_sms_csalas_visszaeles_nyeremenyjatek","timestamp":"2019. november. 28. 13:22","title":"Ingyen iPhone 11 az Auchantól? Ne dőljön be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegtájékoztató nem készült el idejében.","shortLead":"A betegtájékoztató nem készült el idejében.","id":"20191127_k_vitamin_hiany_patika_gyogyszertar_betegtajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2ddff-907c-4fc7-b551-4569c1a72b28","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_k_vitamin_hiany_patika_gyogyszertar_betegtajekoztato","timestamp":"2019. november. 27. 11:58","title":"Nem fogja elhinni, miért nem volt elég K-vitamin a gyógyszertárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","shortLead":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","id":"20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6864f0e7-fa2d-4532-80c7-eff56122e357","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 27. 13:40","title":"Gázszagot éreztek, kiürítettek egy áruházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]