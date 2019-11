Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a kormányfő nem verte nagy dobra, hogy miért ugrott ki Horvátországba, kiderült, hogy Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatát látogatta meg.","shortLead":"Bár a kormányfő nem verte nagy dobra, hogy miért ugrott ki Horvátországba, kiderült, hogy Mészáros Lőrinc eszéki...","id":"20191128_orban_viktor_meszaros_lorinc_eszek_focicsapat_klub_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b003d443-169a-4b87-8bde-73935f21d793","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_orban_viktor_meszaros_lorinc_eszek_focicsapat_klub_horvatorszag","timestamp":"2019. november. 28. 12:45","title":"Orbán Viktor új fociszerelme az NK Osijek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pont egy igazságügyi miniszter ne mondjon valótlant – erről beszélt a Klubrádióban Ungváry Krisztián történész, miután Varga Judit megpróbálta kimagyarázni apjának titkosszolgálati múltját. Azt is elmondta, miért nem tud jelenleg állami szervezetnél dolgozni, így hogyan lett valószínűleg az egyetlen történész, akit „a szabad piac tart el”.\r

