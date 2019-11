Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Disney-birodalom beszállásával, majd az HBO és az NBC csatlakozásával kiteljesedik a videostreaming piaca, ahol most indul csak az igazi verseny. Az interneten keresztül akkora videotéka nyílik meg, aminek teljes megnézéséhez több emberöltő szükséges, így marad az érdeklődés szerinti válogatás.","shortLead":"A Disney-birodalom beszállásával, majd az HBO és az NBC csatlakozásával kiteljesedik a videostreaming piaca, ahol most...","id":"201948__videostreaming__netflix_es_disney__aboseg_zavara__idomilliomosoknak_par_dollarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7141bff2-a291-4170-a838-e666e3472fca","keywords":null,"link":"/360/201948__videostreaming__netflix_es_disney__aboseg_zavara__idomilliomosoknak_par_dollarert","timestamp":"2019. november. 29. 13:00","title":"Végtelen videózás időmilliomosoknak, avagy már tudják mit nézel egész életedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre fokozott menetközbeni ellenőrzésre lehet számítani a fizetős szakaszokon.","shortLead":"Jövőre fokozott menetközbeni ellenőrzésre lehet számítani a fizetős szakaszokon.","id":"20191128_nem_lett_dragabb_vasarnaptol_kaphatok_a_2020as_autopalyamatricak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9defa12f-c04f-4f79-bb9f-1178ff147859","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_nem_lett_dragabb_vasarnaptol_kaphatok_a_2020as_autopalyamatricak","timestamp":"2019. november. 28. 08:41","title":"Változatlan ár, több ellenőrzés: vasárnaptól kaphatók a 2020-as autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","shortLead":"A kispesti képviselő nem tud az eljárásról.","id":"20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b753e01-cbf5-40e5-9463-a6d3c375cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Kabitoszer_miatt_is_nyomoznak_Lackner_ugyeben","timestamp":"2019. november. 29. 12:05","title":"Kábítószer miatt is nyomoznak Lackner ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bde323-e363-44d1-9e08-7685fd0c5d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután több millióan látták Feroza Aziz tiktokos videóját, amiben a kínai átnevelőtáborokról beszélt, a platform felfüggesztette a 17 éves lány profilját. A kínai vállalat most megpróbálta kimagyarázni magát.","shortLead":"Miután több millióan látták Feroza Aziz tiktokos videóját, amiben a kínai átnevelőtáborokról beszélt, a platform...","id":"20191128_tiktok_bytedance_kina_cenzura_feroza_aziz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23bde323-e363-44d1-9e08-7685fd0c5d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a68f7a-0c95-4c50-b701-a4f5c004d751","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_tiktok_bytedance_kina_cenzura_feroza_aziz","timestamp":"2019. november. 28. 15:03","title":"A TikTok az algoritmusra keni, hogy letiltotta az internálótáborok ellen felszólaló videóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c2843a-022c-434b-b46d-66d28bc33344","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Pontosan mit takar a kézműveswhisky-mozgalom? Miben különböznek a kézműves whiskyk a kereskedelmi társaiktól?","shortLead":"Pontosan mit takar a kézműveswhisky-mozgalom? Miben különböznek a kézműves whiskyk a kereskedelmi társaiktól?","id":"20191128_Miben_kulonbozik_a_kezmuves_whisky_a_hagyomanyostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c2843a-022c-434b-b46d-66d28bc33344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93970fc-f05c-4db5-99e0-1e4fd61ab626","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191128_Miben_kulonbozik_a_kezmuves_whisky_a_hagyomanyostol","timestamp":"2019. november. 28. 14:15","title":"Miben különbözik a kézműves whisky a hagyományostól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","shortLead":"Azt nem árulta el, hogy mi történt vele, bár korábban a térdével voltak problémák.","id":"20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78f069-2315-4819-b578-69d659a63546","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_Olyan_eros_fajdalmai_vannak_Madonnanak_hogy_le_kellett_mondania_harom_koncertjet","timestamp":"2019. november. 28. 15:31","title":"Olyan erős fájdalmai vannak Madonnának, hogy le kellett mondania három koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot csütörtökön a tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács.","shortLead":"Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot csütörtökön a tagországok állam...","id":"20191128_Az_Europai_Tanacs_kinevezte_az_uj_Europai_Bizottsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573126e-1b4c-40e6-9efa-34572f98180e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Az_Europai_Tanacs_kinevezte_az_uj_Europai_Bizottsagot","timestamp":"2019. november. 28. 20:21","title":"Az Európai Tanács kinevezte az új Európai Bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került a Borkai-ügy kapcsán. A botrány kirobbantói körül mindenesetre nagyobb erővel zajlik a nyomozás, mint a korrupciógyanút felvető alapügyben.","shortLead":"Külföldi titkosszolgálatok, az ellenzék és egy – feltehetően a saját szakállára dolgozó – piti zsaroló is képbe került...","id":"20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2325f2-ccbe-4748-a8d5-891307626264","keywords":null,"link":"/360/20191128_borkai_Az_is_gyanus_aki_nem_gyanus","timestamp":"2019. november. 28. 07:00","title":"Szexvideó kontra korrupciógyanú: az előbbiben könnyebb tisztán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]