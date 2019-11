Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai hálaadás ünnepén ellátogatott az afgán fővároshoz, Kabulhoz közeli Bagramban lévő amerikai légitámaszpontra.","shortLead":"Előre be nem jelentett látogatásra Afganisztánba érkezett csütörtökön az amerikai elnök. Donald Trump az amerikai...","id":"20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2666465-9525-49a3-bd9f-856c2ebcd705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ea7398-e89e-4973-b641-2015e7fdd37d","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_Trump_egyszercsak_Afganisztanban_termett","timestamp":"2019. november. 28. 20:41","title":"Trump egyszer csak Afganisztánban termett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA felfedezésének köszönhetően számos hangulatzavar, de még akár a depresszió kezelésére új terápiás módszer állna rendelkezésre.","shortLead":"Az MTA felfedezésének köszönhetően számos hangulatzavar, de még akár a depresszió kezelésére új terápiás módszer állna...","id":"20191129_Van_egy_sejt_az_agyunkban_ami_segiti_a_negativ_elmenyek_feldolgozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb163a7-515e-4d98-8666-8836b44aee31","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_Van_egy_sejt_az_agyunkban_ami_segiti_a_negativ_elmenyek_feldolgozasat","timestamp":"2019. november. 29. 12:35","title":"Van egy sejt az agyunkban, ami segíti a negatív élmények feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni vélik, minek köszönheti hosszú túlélését.","shortLead":"A Föld második leghosszabb folyója, a Nílus az eddig gondoltnál jóval régebben létezik, és a tudósok azt is tudni...","id":"201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc88b5aa-df59-4ba0-93b8-a73bed5ee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442eb2fe-dca1-4b6c-a59c-0299a798ea86","keywords":null,"link":"/360/201948_a_sok_millio_eves_nilus_legujabb_felismeres","timestamp":"2019. november. 29. 16:00","title":"Megfejtették a Nílus 30 millió éves titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","shortLead":"A Netpincéren leadható rendelések közt facsemete is választható. Ha valaki kifizeti, elültetik.","id":"20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acf498-5b6b-4ee6-afce-235270e68fbe","keywords":null,"link":"/kkv/20191129_myforest_erdosites_facsemete_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 29. 15:39","title":"Már egy kávé árával is beszállhat a Föld megmentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jair Bolsonaro szerint DiCaprio nem jó fej, mert pénzt ad az embereknek, hogy felgyújtsák az erdőket.","shortLead":"Jair Bolsonaro szerint DiCaprio nem jó fej, mert pénzt ad az embereknek, hogy felgyújtsák az erdőket.","id":"20191129_jair_bolsonaro_brazil_elnok_erdotuz_amazonia_leonardo_dicaprio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1770efb-2b2b-404d-98eb-11c7371f6b84","keywords":null,"link":"/elet/20191129_jair_bolsonaro_brazil_elnok_erdotuz_amazonia_leonardo_dicaprio","timestamp":"2019. november. 29. 21:03","title":"A brazil Trump megtalálta az erdőtüzek okozóját: Leonardo DiCaprio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési szakértő KRESZ-módosítást sürget.","shortLead":"A közlekedési szakértő KRESZ-módosítást sürget.","id":"20191129_Jarmue_az_eroller_vagy_micsoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7aec007-e3b7-46ca-b792-6bc94acb946d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Jarmue_az_eroller_vagy_micsoda","timestamp":"2019. november. 29. 13:48","title":"Jármű-e az e-roller vagy micsoda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul a VPN programok segítségével még a letiltott weboldalakat is meg lehet nézni. Az elmúlt évben igencsak népszerűekké váltak az ezzel kapcsolatos alkalmazások.","shortLead":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul...","id":"20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00268fb7-bb0a-4c6d-86cc-44838a1aab8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","timestamp":"2019. november. 30. 08:03","title":"10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány, egyre többen félnek és telepítenek VPN alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést Ferencváros előző fideszes vezetése - derült ki a önkormányzattól kikért megbízáslistából. A tizenhatból öt iroda párhuzamosan ugyanarra a feladatra kapott megbízást, az elvégzett munka mennyisége alapján többüknél is felmerül, hogy az nem állt arányban a fizetséggel. A szerződések közel felét fel is számolja a kerület új független polgármestere.","shortLead":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést...","id":"20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23474d9-59c5-42e9-8eb5-409901d70f49","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","timestamp":"2019. november. 29. 11:10","title":"Ferencváros fideszes vezetése 16 ügyvédi irodának fizette a tízmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]