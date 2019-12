Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df92095-c9a9-40a6-b8f4-f5dc82fbf36c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar mentőszolgálatnak megtetszett Elon Musk Cybertruckja és elkészítette a saját verzióját belőle. Parádés lett a végeredmény.","shortLead":"A magyar mentőszolgálatnak megtetszett Elon Musk Cybertruckja és elkészítette a saját verzióját belőle. Parádés lett...","id":"20191129_Igy_nezne_ki_magyar_mentokent_a_Cybertruck","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df92095-c9a9-40a6-b8f4-f5dc82fbf36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af80bf5-54c2-44a5-93ed-4c940c947d2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Igy_nezne_ki_magyar_mentokent_a_Cybertruck","timestamp":"2019. november. 29. 20:33","title":"Így nézne ki magyar mentőként a Cybertruck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef7fd3b-c1eb-470b-a047-f765537ea279","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ricardo Teixeira a világbajnokság tévéközvetítéseivel és a reklámszerződésekkel trükközött.","shortLead":"Ricardo Teixeira a világbajnokság tévéközvetítéseivel és a reklámszerződésekkel trükközött.","id":"20191129_Orokre_eltiltottak_korrupcio_miatt_a_focitol_a_2014es_vb_foszervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef7fd3b-c1eb-470b-a047-f765537ea279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2e651-ed75-47b6-a337-b095bb0ed956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Orokre_eltiltottak_korrupcio_miatt_a_focitol_a_2014es_vb_foszervezojet","timestamp":"2019. november. 29. 17:29","title":"Örökre eltiltották korrupció miatt a focitól a 2014-es vb főszervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f006983e-550f-4d88-bb9c-70ec5f974c86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","timestamp":"2019. november. 29. 13:25","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több milliárd forintos program, de még mindig folyik bele határérték fölötti káros anyagot tartalmazó termálvíz. Pénteken, egy lakossági fórumon kiderült, hogy engedélye van az agrárcégnek, amelyik a vizet ide pumpálja.","shortLead":"A tiszai holtág kármentesítésre szorul, mert évtizedekig Szeged pöcegödreként használták. Nemrég elindult a több...","id":"20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baee8c1-080b-4452-a833-e03afdad71b7","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_dogtisza_szeged_karmentesites_lakossagi_forum","timestamp":"2019. november. 30. 14:00","title":"Hatósági engedéllyel szennyezik a szegedi Tisza-holtágat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","shortLead":"A Hold On főleg a Holdon játszódik, de nagyon is földi dolgokról van szó benne.","id":"201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce441fc-89d6-4bbf-a77d-bbace1358e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05fe5e9-d13a-4e2d-9047-2d7f8841bf6a","keywords":null,"link":"/360/201948_konyv__holdbeli_kronikak_egressy_zoltan_hold_on","timestamp":"2019. november. 30. 16:30","title":"Sci-finek tűnik Egressy Zoltán új regénye, de nem az ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket erőszakoltak meg. \r

","shortLead":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket...","id":"20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8731daa-1f48-43fc-b771-82233f7b02b6","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","timestamp":"2019. november. 29. 10:30","title":"Tömeges szexuális erőszakért elítélték a két dél-koreai tinibálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte szombat este a holland rendőrség.","shortLead":"Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte szombat este a holland rendőrség.","id":"20191130_Elfogtak_a_hagai_keses_tamadas_lehetseges_elkovetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ef43f2-0e98-4ab0-92fd-6145ca8d6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb2f8a3-44fa-42cb-86e5-21d1a32fede6","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Elfogtak_a_hagai_keses_tamadas_lehetseges_elkovetojet","timestamp":"2019. november. 30. 18:45","title":"Elfogták a hágai késes támadás lehetséges elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]