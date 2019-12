Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll bíróság elé, amiért „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte Nagy Blankát.\r

\r

","shortLead":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll...","id":"20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d93a5c-63f0-492a-8b40-f6e3aa58b6be","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","timestamp":"2019. december. 01. 15:54","title":"A leprolizott Nagy Blanka februárban vághat vissza Bayer Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul a VPN programok segítségével még a letiltott weboldalakat is meg lehet nézni. Az elmúlt évben igencsak népszerűekké váltak az ezzel kapcsolatos alkalmazások.","shortLead":"A VPN (virtuális magánhálózat) használatával elérhető, hogy ne legyen követhető egy számítógép vagy telefon. Ráadásul...","id":"20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00268fb7-bb0a-4c6d-86cc-44838a1aab8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_vpn_alkalmazas_letoltes_2019_megfigyeles_anonim_internetezes_blokkolt_weboldalak","timestamp":"2019. november. 30. 08:03","title":"10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány, egyre többen félnek és telepítenek VPN alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250. nagydíján aratott.","shortLead":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250...","id":"20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80130f56-c7b7-4d7e-bced-a71523c3ff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","timestamp":"2019. december. 01. 17:17","title":"Hamilton magabiztos győzelemmel zárta az F1-es szezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf92184f-9b76-474e-9509-83fd3a6a89cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","timestamp":"2019. december. 01. 19:29","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","shortLead":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","id":"20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2366d838-d56e-40b3-8ee4-11351fe11ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. november. 30. 19:41","title":"Egészen páratlan számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a79d35-e06e-499c-ab71-3fdf204bb8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","timestamp":"2019. december. 01. 14:30","title":"Bocskor Bíborka gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul falja a kilométereket. Az aprócska különbséget úgy hívják: négy évtized.","shortLead":"Két nagyon hasonló autót eresztettünk egymásnak, hiszen mindkét delikvens zéró károsanyag-kibocsátású és hangtalanul...","id":"20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cea940e-7521-4875-b23f-6ee417a51208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98adf4-c2d1-43f6-b27d-6653a393ad2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_villany_zsiguli_lada_elektromos_mercedes_parbaj_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. december. 01. 15:30","title":"Villany-Zsiguli vs. elektromos Mercedes: szovjet-német párbajt rendeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt.","shortLead":"Az új elnökre a frissen megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pedig...","id":"20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a928728-ac1c-44e3-a5d8-096f203bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fb73f8-503b-4022-abfd-6cc708bc086f","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Eros_Kingat_valasztottak_az_iroszovetseg_elnokenek","timestamp":"2019. november. 30. 21:26","title":"Erős Kingát választották az írószövetség elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]