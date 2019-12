Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06267243-4233-4f5a-961c-af7a789f8849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotó jelent meg a kormányfő Facebook-oldalán: Orbán Viktor HVG-t olvas.","shortLead":"Érdekes fotó jelent meg a kormányfő Facebook-oldalán: Orbán Viktor HVG-t olvas.","id":"20191129_orban_viktor_hvg_matrai_eromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06267243-4233-4f5a-961c-af7a789f8849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cf8b0b-3a30-43e2-8a37-b5b0c2a260fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_orban_viktor_hvg_matrai_eromu","timestamp":"2019. november. 29. 18:38","title":"Orbán Viktor elolvasta a HVG Mátrai Erőműről szóló sztoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásnak.","shortLead":"Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában...","id":"20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d734e61-b26a-419f-870f-15c7bb8fd117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2539-e7f9-4061-81ac-921d92510851","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Ket_halalos_aldozata_van_a_londoni_keseleses_tamadasnak","timestamp":"2019. november. 29. 21:13","title":"Két halálos áldozata van a londoni késeléses támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448dfc5-6fc9-412b-b15c-4b16e82ac943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó teljesen kiégett, két vízsugárral tudták eloltani a tűzoltók a lángokat.","shortLead":"Az autó teljesen kiégett, két vízsugárral tudták eloltani a tűzoltók a lángokat.","id":"20191129_Hatalmas_tuzzel_egett_egy_auto_a_Hegyalja_uton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b448dfc5-6fc9-412b-b15c-4b16e82ac943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40816ad7-1332-4db8-b669-aab23fecef65","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Hatalmas_tuzzel_egett_egy_auto_a_Hegyalja_uton__video","timestamp":"2019. november. 29. 15:18","title":"Hatalmas tűzzel égett egy autó a Hegyalja úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joseph Muscat január közepéig marad.","shortLead":"Joseph Muscat január közepéig marad.","id":"20191130_Belebukott_a_ket_evvel_ezelott_ujsagirogyilkossagba_a_maltai_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfe3e3-5858-4d78-8788-7a8f95de6c8a","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Belebukott_a_ket_evvel_ezelott_ujsagirogyilkossagba_a_maltai_kormanyfo","timestamp":"2019. november. 30. 18:33","title":"Belebukott a két évvel ezelőtt újságíró-gyilkosságba a máltai kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eset egy autópálya pihenőjében történt, de azt nem tudni, hol. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint nincs járványveszély. ","shortLead":"Az eset egy autópálya pihenőjében történt, de azt nem tudni, hol. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint nincs...","id":"20191129_fertozes_csecsemo_autopalya_piheno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde9150a-00a0-42e3-8e89-8dc262c4a39c","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_fertozes_csecsemo_autopalya_piheno","timestamp":"2019. november. 29. 20:52","title":"Fertőzésben meghalt egy román csecsemő Magyarország területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","shortLead":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","id":"20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d063724-80ca-4e57-9cde-febd969b4291","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","timestamp":"2019. november. 29. 14:04","title":"Jelentősen megvágták Újpest volt polgármesterének járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7c696-6feb-43b5-bc2e-18269d77796c","c_author":"Vértessy Péter","category":"itthon","description":"Az európai hadseregek szinte kivétel nélkül komoly toborzási problémával küszködnek, a magánszektor egyszerűen elszipkázza előlük a legjobb szakembereket. Ezen minden ország másképpen próbál úrrá lenni, szóba jött az is, hogy a német hadsereget akár külföldi EU-polgárokkal töltenék fel.","shortLead":"Az európai hadseregek szinte kivétel nélkül komoly toborzási problémával küszködnek, a magánszektor egyszerűen...","id":"20191129_Idegenek_a_hadseregben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7c696-6feb-43b5-bc2e-18269d77796c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d3d3cd-0145-466e-b85d-24a10b6cfaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Idegenek_a_hadseregben","timestamp":"2019. november. 29. 18:07","title":"Akár magyar katonákkal is feltölthetik a német hadsereget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]