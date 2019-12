December első napja egyben advent első vasárnapja is, erről emlékezett meg a kormányfő a közösségi oldalán.

Karácsony Gergely is gyertyát gyújtott vasárnap délután, derül ki Facebook-bejegyzéséből. Budapest főpolgármestere az V. kerületi Városháza parkból posztolt, és azt írta: "Fényt gyújtunk, használjuk hát ezt a fényt arra, amire szolgál: hogy észrevegyük azt, ami máskor elkerüli a figyelmünket. Az evangéliumban Jézus is arra biztat: vigyázzunk és virrasszunk. Vigyázzunk egymásra és legyünk figyelmesek. Leginkább egymásra kell most – most is – figyelnünk. Hogy megértsük végre, különbözőségeink ellenére, mégiscsak mindig több van, ami összeköt bennünket. Kívánom, hogy az adventi fényesség ragyogja be mindenki ünnepi készülődését."