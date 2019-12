Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","shortLead":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","id":"20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300c2fa-1ee7-4ac2-8e6e-f46c6994bc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2019. december. 01. 17:48","title":"Németh Szilárd az \"egyre erősödő migrációs nyomás miatt\" összehívta a bevándorlásellenes kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Sokkal több beteg gyermek és felnőtt életben maradását finanszírozhatná az ország, ha nem működne ilyen rosszul. A helyzet azonban a legjobb esetben sem lesz olyan jó, hogy ne kelljen folyamatosan olyan embereket - köztük csecsemőket is - gyakorlatilag halálra ítélni, akikért az orvostudomány még tudna tenni valamit. Vélemény.","shortLead":"Sokkal több beteg gyermek és felnőtt életben maradását finanszírozhatná az ország, ha nem működne ilyen rosszul...","id":"201948_egy_eletunk_egy_halalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e105ca9e-35f4-4739-ba6f-762fdb5a801b","keywords":null,"link":"/360/201948_egy_eletunk_egy_halalunk","timestamp":"2019. december. 01. 12:00","title":"Révész: A NER-oligarchák pénze sem elég minden élet megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokak nem hajlandók frissíteni számítógépüket az új Windows 10-re, ez mit sem változtat a Microsoft eredeti elképzelésén: jövő januárban leveszik a kezüket a Windows 7-ről.","shortLead":"Bár sokak nem hajlandók frissíteni számítógépüket az új Windows 10-re, ez mit sem változtat a Microsoft eredeti...","id":"20191202_windows_7_biztonsagi_frissites_tamogatas_microsoft_windows_10_piaci_megoszlasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c473aa8-cd88-430d-93f1-dde490960655","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_windows_7_biztonsagi_frissites_tamogatas_microsoft_windows_10_piaci_megoszlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:37","title":"Egyre közelebb a Windows 7 végórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","shortLead":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","id":"20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0095ca-a546-49d4-9939-bc0906511859","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","timestamp":"2019. december. 01. 20:49","title":"Rekordbevételt hozott a Jégvarázs 2 az ötnapos ünnep alatt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst ígért Szijjártó Péter. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst...","id":"20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0580f011-3737-47de-8799-c9a68962acce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","timestamp":"2019. december. 01. 07:00","title":"És akkor belengették a 340-nél is gyengébb forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","shortLead":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","id":"20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747e16-edd0-45ad-a052-f0dc5594cc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 07:15","title":"Csúsznak az utak, késnek a vonatok – megjött a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","shortLead":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","id":"20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6add7c-723a-4859-b701-88bed4613ee7","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","timestamp":"2019. december. 01. 16:46","title":"Így még biztosan nem látta Vilmos herceget és Katalin hercegnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]