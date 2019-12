Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"Lukács Krisztina","category":"velemeny","description":"Sokan örülnek, hogy nem kell nyelvvizsga az egyetemhez. Pedig az eddigi küszöb is igénytelenül alacsony volt.","shortLead":"Sokan örülnek, hogy nem kell nyelvvizsga az egyetemhez. Pedig az eddigi küszöb is igénytelenül alacsony volt.","id":"20191201_Nyelvtudas_es_egyetemi_tanulmanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0b8dbe-3b31-4cf6-ab13-ac289d8a74b2","keywords":null,"link":"/velemeny/20191201_Nyelvtudas_es_egyetemi_tanulmanyok","timestamp":"2019. december. 01. 17:05","title":"Miért nem beszélünk nyelveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról, hogy az állami korrupció lényege a javak újraelosztása.","shortLead":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról...","id":"20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4e27ae-e943-4f08-9a81-880f37619ec2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:08","title":"„Magyarországon a korrupciónak az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6397ba9d-55a5-4bee-a3ce-6c4266beef21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte szombaton NOS holland közszolgálati televízió. A támadót egyelőre nem fogták el.","shortLead":"Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte szombaton NOS holland közszolgálati televízió...","id":"20191130_Gyerekeket_keselt_meg_a_hagai_tamado_aki_meg_mindig_szokesben_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6397ba9d-55a5-4bee-a3ce-6c4266beef21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ce03a-3ee3-4f63-8524-2e9d677a8ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Gyerekeket_keselt_meg_a_hagai_tamado_aki_meg_mindig_szokesben_van","timestamp":"2019. november. 30. 15:15","title":"Gyerekeket késelt meg a hágai támadó, aki még mindig szökésben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két gondozót, akik miatt tavaly meghalt egy ember egy idősek otthonában.","shortLead":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két...","id":"20191201_Mosdato_folyadekot_itattak_egy_gondozottal_egy_idosek_otthonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fac0f6-d50d-423b-982d-8b887b40813e","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Mosdato_folyadekot_itattak_egy_gondozottal_egy_idosek_otthonaban","timestamp":"2019. december. 01. 11:55","title":"Mosdató folyadékot itattak egy gondozottal egy idősek otthonában, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését.","shortLead":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton...","id":"20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e86869-7e6e-4d8d-9088-54e7f4f7d951","keywords":null,"link":"/sport/20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. november. 30. 19:17","title":"A franciákkal és a portugálokkal játszhatunk a Puskásban, ha kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat. A tiltakozók megbénították a bányákból kivezető vasúti forgalmat is, s több helyen összetűzések törtek ki a demonstrálók és az egyenruhások között.","shortLead":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat...","id":"20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4880d6c0-1237-4c29-b87e-c30817de416e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","timestamp":"2019. november. 30. 14:40","title":"Szénbányákat ostromoltak meg a német klímavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát választották a Magyar Orvosi Kamara elnökének – erről döntöttek szombat délelőtt a MOK tagjainak országos küldöttei. Kincses a 16 éve elnöklő Éger Istvánt váltja az orvoskamara élén.","shortLead":"Kincses Gyulát választották a Magyar Orvosi Kamara elnökének – erről döntöttek szombat délelőtt a MOK tagjainak...","id":"20191130_Gyozott_az_orvosforradalom__levaltottak_Eger_Istvant_az_orvoskamara_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7352370-1b92-4535-8162-365657dc7659","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Gyozott_az_orvosforradalom__levaltottak_Eger_Istvant_az_orvoskamara_elerol","timestamp":"2019. november. 30. 12:00","title":"Győzött az orvosforradalom – leváltották Éger Istvánt az orvoskamara éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]