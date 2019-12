Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám az legalábbis kétséges, hogy neve ott lesz-e az Európai Unió dicsőségtábláján. Az biztos, hogy az unió legviharosabb időszakában próbálta egyben tartani a közösséget, és ez sokak meglepetésére sikerült neki, még ha ehhez sajátos módszereket is kellett alkalmaznia.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám...","id":"20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2274da4-311b-4c66-a2b8-b6e600183cc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","timestamp":"2019. december. 01. 11:30","title":"Orbánt diktátornak nevezte, Johnsont hazugnak – de sikeres volt Jean-Claude Juncker öt éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48217c99-780c-4414-ac69-cbba8744b5cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tízezer, magát \"heringnek\" nevező tüntető vonult az utcára szombaton Firenzében, Olaszországban, hogy a jobboldal megerősödése és Matteo Salvini, a Liga elnökének politikája ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Több tízezer, magát \"heringnek\" nevező tüntető vonult az utcára szombaton Firenzében, Olaszországban, hogy a jobboldal...","id":"20191130_Tizezrek_tuntettek_Salvini_ellen_Firenzeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48217c99-780c-4414-ac69-cbba8744b5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a9c9b4-4efa-447a-a879-a701c5171272","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Tizezrek_tuntettek_Salvini_ellen_Firenzeben","timestamp":"2019. november. 30. 21:08","title":"Tízezrek tüntettek Salvini ellen Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","shortLead":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","id":"20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1ea1b-b882-47c2-b988-39fd45e4de18","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","timestamp":"2019. december. 01. 22:34","title":"Orbán és Karácsony is gyertyát gyújtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fec1c3e-6ea2-4e36-8945-658fa3a327da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Dina Naser palesztin felmenőkkel rendelkező jordániai dokumentumfilmes. Négy éven át forgatott a világ legnagyobb, szíriaiakat elszállásoló menekülttáborában, Zaatariban. Az itt készült dokumentumfilmjét, az Apró lelkeket nemrég mutatták be a Verzió Filmfesztiválon. Azt mondja, többek között azt szeretné, ha a nézők megértenék, bárkivel megtörténhet, hogy arra ébred: lebombázzák az országát. ","shortLead":"Dina Naser palesztin felmenőkkel rendelkező jordániai dokumentumfilmes. Négy éven át forgatott a világ legnagyobb...","id":"20191201_Dina_Naser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fec1c3e-6ea2-4e36-8945-658fa3a327da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d45f6b-6a8b-4cc1-82ca-309e11345158","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Dina_Naser","timestamp":"2019. december. 01. 20:00","title":"„Nem szeretem, hogy menekülteknek hívjuk őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki...","id":"20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7cad07-a00d-4015-ad6e-8034824a92bb","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 02. 05:39","title":"Estig akár 10 centi hó is eshet, de ónos esőre is kiadtak figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két gondozót, akik miatt tavaly meghalt egy ember egy idősek otthonában.","shortLead":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két...","id":"20191201_Mosdato_folyadekot_itattak_egy_gondozottal_egy_idosek_otthonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fac0f6-d50d-423b-982d-8b887b40813e","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Mosdato_folyadekot_itattak_egy_gondozottal_egy_idosek_otthonaban","timestamp":"2019. december. 01. 11:55","title":"Mosdató folyadékot itattak egy gondozottal egy idősek otthonában, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54af2d66-8af5-40ad-b569-7dc453a00db3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset hétfőn kora délután történt, a műszaki mentés még fél hatkor is tartott.","shortLead":"A baleset hétfőn kora délután történt, a műszaki mentés még fél hatkor is tartott.","id":"20191202_foto_baleset_budaorsi_ut_feluljaro_autoszallito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54af2d66-8af5-40ad-b569-7dc453a00db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023c1d90-752a-487a-96bb-5511ca3da69b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_foto_baleset_budaorsi_ut_feluljaro_autoszallito","timestamp":"2019. december. 02. 17:45","title":"Fotókon a Budaörsi útra zuhant tréler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]