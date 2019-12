Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén, de máris kiírták a pályázatot a jövő évire. Egy ország várja az eredményt.","shortLead":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén...","id":"20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0eedc-c4e4-4516-9e62-7b746bc981fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","timestamp":"2019. december. 01. 08:37","title":"Újra indul nagy betlehem-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban. Márpedig “az égbolt nem eladó” – véli az Amerikában is hírnevet szerzett magyar csillagász, Bakos Gáspár Áron.","shortLead":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban...","id":"20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7c92b-823e-41ee-988e-5f36c45d126b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","timestamp":"2019. november. 30. 20:03","title":"Egy magyar csillagász aggódik, hogy eltűnik az esti égbolt, és nem lesz miben gyönyörködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt.\r

","shortLead":"A budapesti rendőrök a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt.\r

","id":"20191201_szomszedok_vita_keseles_pestszentlorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252de8ca-dce8-4433-8c5a-73dec2ff13fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_szomszedok_vita_keseles_pestszentlorinc","timestamp":"2019. december. 01. 08:45","title":"Késelés lett a szomszédok vitájából Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","shortLead":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","id":"20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c3e7f7-9ef7-4dfe-9a6e-7e49d87e08ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 02. 06:41","title":"52 éves fekete diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a67335-96c0-4825-b746-29c4a5ae15cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új repülő őshüllőfajt határozott meg egy romániai-amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Új repülő őshüllőfajt határozott meg egy romániai-amerikai kutatócsoport.","id":"20191201_uj_repulo_oshullofaj_albadraco_tharmisensis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a67335-96c0-4825-b746-29c4a5ae15cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1474deb8-0cab-400d-8e85-94780c234312","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_uj_repulo_oshullofaj_albadraco_tharmisensis","timestamp":"2019. december. 01. 16:03","title":"Lényegében egy repülő őssárkányt találtak Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","shortLead":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","id":"20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2366d838-d56e-40b3-8ee4-11351fe11ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. november. 30. 19:41","title":"Egészen páratlan számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havazás és ónos eső nehezíti majd a közlekedést.\r

","shortLead":"Havazás és ónos eső nehezíti majd a közlekedést.\r

","id":"20191201_havazas_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d11a7c-8056-4efa-a605-753759c33906","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_havazas_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. december. 01. 13:56","title":"Két figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok hétfőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]