hvg.hu: Mikor jön el az az idő, hogy egy előre jelzett havazástól ne álljon le az egész város?

Karácsony Gergely: Nem vagyok elégedett azzal, amit az FKF nyújtott hétfőn, megértem sokak felháborodását, elfogadhatatlanul sok kellemetlenséget okozott a havazás. A szűk keresztmetszet a munkaerőhiány, nem sikerült elég embert leigazolni, ezt súlyosbítja az elavult géppark. De a kibúvóknak ilyenkor nincs helyük, tudom, az ügy kezelésében elégtelent kapott a cég, ennek lesz következménye.

hvg.hu: Mikor és mi?

K.G.: Megtisztítjuk a várost, utána visszatérünk rá.

© MTI / Soós Lajos

hvg.hu: Az atlétikai stadion és a vb Orbán Viktor és Karácsony Gergely első nagy közös sikere lesz?

K.G.: A budapestiek sikere lesz, ha sikerül olyan helyzetet kialakítani, amiben nem csak a kormány szempontjai érvényesülnek. A Fővárosi Közgyűlés által támasztott feltételek nem nekünk, hanem a budapestieknek fontosak. Azért egyelőre óvatos optimizmus van bennem.

hvg.hu: Mikor lesz a tárgyalás?

K.G.: Feltehetően jövő héten ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol más témák mellett ezt is átbeszéljük.

hvg.hu: A legfontosabb tétel az alap- és szakellátásra kért 50 milliárd, amire Fürjes Balázs is azt mondta, nyitott kapukat döngetnek: az Egészséges Budapest Programban nagyjából ennyi van. Tehát ezt vehetik késznek. Mivel fog odamenni, illetve letudhatja-e a kormány annyival, hogy a kórházaknak adott pénzt beleszámolják a keretbe?

K.G.: Nem, az a program nem erre jött létre, abból főként a kórházakat fejlesztették. A kerületek túlnyomó többsége nem adta át a saját járóbeteg-ellátását az államnak, amivel óriási terhet vállalt. A működést tudják finanszírozni, komoly fejlesztésre viszont nincs pénzük. A kért 50 milliárd szerény összeg a problémákhoz képest, főleg 5 évre lebontva. Azt gondolom, politikailag nem vállalható, hogy ezt az összeget sokallja és lesöpörje a kormány az asztalról.

© Túry Gergely

hvg.hu: Gulyás Gergely azt mondja, már több a CT, mint a kerület. Erre milyen érvvel készül?

K.G.: Nem szívesen számháborúzok, de én azt mondtam, amíg nincs minden kerületben CT, addig nincs új stadion. Márpedig nincs. Ráadásul az állami finanszírozással is súlyos bajok vannak. Öt év alatt 15 ezer budapestinek tudnánk megmenteni az életét. Ki tud ennél fontosabb célt?

hvg.hu: Valószínűleg előbb lesz új stadion.

K.G.: Aligha, hiszen az atlétikai vb-t befogadni képes ferencvárosi szabadidőközpontnak 2022-re kell megépülnie, mi pedig egy ütemezett finanszírozást szeretnénk a jövő évtől, minden évben 10 milliárd forintot. Amíg emberek ezrei halnak meg olyan betegségben, amit korszerű eszközökkel ki lehet szűrni, addig joggal verjük az asztalt, hogy ezek a források bővüljenek.

hvg.hu: Tett egy olyan ígéretet is, hogy összehangolják az alap- és járóbetegellátást. Ennek mikor kezdenek neki?

K.G.: Már elkezdtük, a kerületeknek hétfőig kellett leadni a fejlesztési terveiket, amire eddig nem kaptak pénzt. Ezeket szeretnék összehangolni, hogy az 50 milliárd jól hasznosuljon, és ne egy kerületi kijáró logika érvényesüljön.

hvg.hu: Van, aki szerint alkut kötött Orbánnal.

K.G.: Szerintem ez egy téves értelmezése annak, hogyan kell a budapestiek érdekeit érvényesíteni. Az, ha a főváros tárgyal a kormánnyal, nem alku, hanem a normális politikához való visszatérés. A legdurvább kampányidőszakban is elmondtam, a kormánnyal egyenrangú, normális partneri viszonyra kell törekedni, ennek az alapja, hogy a főváros nem egy kisöcsi, akit a nagyok néha behívnak játszani.

© Túry Gergely

hvg.hu: Hadházy Ákos attól tart, azzal, hogy ebbe belemennek, legitimálják az Orbán-kormányt.

K.G.: Politikai ellenfele vagyok ennek a kormánynak, nem fogom be a számat, ha meg kell védeni a szabadságot, a jogállamot, a kirekesztetteket. Főpolgármesterként arra kaptam mandátumot, hogy a saját programomat végrehajtsam, és ahhoz a háborús logikán túl kell lépni,

tőlem ne várja senki, hogy olyan harcot vívjak meg, amire nem kaptam felhatalmazást.

Rajtam azt kérjék számon, hogy megküzdök-e a nélkülözhetetlen fővárosi fejlesztési forrásokért. A másik meccset – a kormány legyőzését egy politikai versenyben – az ellenzéknek +közösen kell elvégeznie.

hvg.hu: Mit tud tenni, ha a kormány határozatba foglalja a kéréseket, majd nem tartja be azt vagy később módosítja?

K.G.: Elmondom a budapestieknek, hogy át vannak vágva. És megszervezem, hogy ez ne maradjon politikai következmények nélkül. A kormányra nehezedő politikai súlynál nem kell nagyobb garancia.

hvg.hu: Meg tudja különböztetni, hogy mikor mond igazat a kormány és mikor nem? Hónapokat kampányoltak azzal, hogy akkor biztosított a pénz, ha fideszes vezeti a várost, miközben Tarlós István azt mondta, ilyet ő kormány- vagy elnökségi ülésen sosem hallott.

K.G.: Engem csak a tények érdekelnek. Márpedig az tény, az ellenzéki települések is jól fejlődtek. És mindig azt mondtam, hogy egy olyan főpolgármester, aki nem tudja a nyilvánosság és a város erejét használni a vitában, az félre lesz söpörve, ahogy azt is mondtam, az erő, amit a kormány politikájával szemben érvényesítni kell, nem az enyém, hanem a budapestieké. Ezt a zárt ajtók mögött lehet használni. Arra készülök, hogy több mindent el fogok érni a budapestiek érdekében, mint Tarlós István.

hvg.hu: Erősnek érezte magát a kormányülésen?

K.G.: Az én erőm a város ereje. Ott viszonylag nagy számbeli fölényben voltak a kormánypárti politikusok velem szemben, de éreztem, hogy súlya van annak, amit mondok. Ha az egész országot nézzük, hárommillió ember él ellenzéki vezetésű településen, az ő gazdasági, politikai jelentőségükre nem mondhatja az Orbán-kormány, hogy nem érdekli. Már csak a saját jól felfogott politikai érdekei miatt sem.

© Túry Gergely

hvg.hu: A kormányülésen kellett bármiben meccselnie Orbánnal?

K.G.: Fura beszélgetés volt. A kormány tagjai nem nagyon mondtak semmiről konkrét véleményt – a miniszterelnök is csak két ügyben tette ezt meg -, inkább engem kérdeztek. Pedig rólam lehetett tudni, mit fogok mondani, nem mondok mást a miniszterelnöknek sem, mint a választóknak. A kormány álláspontját viszont még nem ismerem. Nyilván még nem sikerült megemészteniük a választási vereséget, és sokszor nem tudják, mit kell erre reagálni. Szerintem egyszerű: adják meg, amit Budapest kér, és akkor mindenki jól jár.

hvg.hu: Van olyan kapcsolatban akár Gulyás Gergellyel, akár más kormánytaggal, hogy fölhívja, és megkérdezze tételezzük fel az iparűzési adónál, hogy mi a túró ez?

K.G.: Tudom néhány kormánytag mobilszámát, és fel tudom őket hívni.

hvg.hu: Az iparűzési adó miatt felhívta őket?

K.G.: Igen.

hvg.hu: És?

K.G.: Nem kaptam többet, mint a nyilvánosságban elmondott válaszuk.

hvg.hu: Mennyire aggódik? Itt valóban egy szó a különbség – eddig különösen, most pedig elsősorban kell az iparűzési bevételt a közösségi közlekedésre költeni -, amire rá lehet fogni, hogy apró stilisztikai módosítás, de következhet belőle az is, hogy a jövőben nem kap ennyi pénzt a BKK.

K.G.: Konkrétan a törvénymódosítás miatt nem aggódom,

a mögöttes politikai szándék miatt viszont aggódhatnak a budapestiek, abból ugyanis ki lehet olvasni egy olyan szándékot, hogy a kormány ki akar vonulni a közösségi közlekedés finanszírozásából.

Az állami támogatásra 30 éve nincs normatív szabály, mindig politikai játszma része, ezért nem jelent semmi biztosítékot, hogy a jövő évi költségvetésben ugyanannyi pénz szerepel, mint az ideiben. Egyrészt ezt bármikor meg lehet változtatni, másrészt ez az összeg kevés. Semmilyen szándékot nem látok az emelésre.

© Túry Gergely

hvg.hu: Ezt Tarlós sem tudta elérni.

K.G.: És Demszky sem, bár a baloldali kormányok idején volt olyan időszak, amikor egy kicsit magasabb volt a támogatási arány. A kormányülésen felvetettem, hogy az európai sztenderndek megfelelően a tömegközlekedés harmadát finanszírozza az állam, amire nonverbális eszközökkel reagáltak a kormánytagok.

hvg.hu: Ami mi volt?

K.G.: A felhúzott szemöldökök számából tudtam következtetni arra, hogy nem népszerű a felvetésem. Azt gondolom, hogy a módosítás hátszele, hogy én elég világosan és nem túl barátságosnak tűnő módon felvetettem, hogy a finanszírozás így nincs rendben. De például azt is bevittem az ülésre, hogy szakmailag nonszensz, hogy a főpolgármester vezesse a helyi védelmi bizottságot, ami az Orbán-Tarlós megállapodásban szerepel. Ha úgy tetszik, önkéntesen tettem egy gesztust, ugyanis ez a BM szakmai álláspontja is. Nem mindent azon a szűrőn nézek, hogy a kormány és a főváros viszonyában a főváros minél többet kapjon, hanem azon, hogy mi a jó városnak.

hvg.hu: Viszont a protokoll-látogatásoknál nagyobb beleszólást akar. Az Erdogan-látogatás után közölte, legközelebb a BKK-nak előbb egyeztetnie kell önnel a forgalmi változásokról. De egy ilyen szituációban a BKK-nak nem osztanak lapot, végrehajthatja, amit a rendőrség elrendel.

K.G.: Nem, sehol sem látom leírva, hogy a rendőrség ilyen utasítást adhat a közösségi közlekedés vezetőinek. Továbbra is túlzónak tartom az intézkedéseket. Annyit sikerült elérnem, hogy a budapesti rendőrfőkapitánnyal és a belügyminiszterrel egyeztetve a jövőben a rendőrség velem is jó előre átbeszéli a várható biztonsági korlátozásokat.

© Juhász István

hvg.hu: Mondhatja bárki a rendőrségnek, hogy nem zárhatja le az utat gyalogosforgalom elől?

K.G.: A közösségi közlekedés korlátozását – főleg villamos-, HÉV- és metróvonalakét – jobban meg kell indokolni.

hvg.hu: De akkor sincs vétójoga, csak vitázhatnak róla.

K.G.: Nincs vétójogom, de olyan jogszabály sincs, amely alapján egyértelmű lenne, hogy ilyen korlátozásokat kell elrendelni. Nyilván a biztonság az első, de ha nem kapjuk meg azokat az információkat, amelyek alapján meg lehet ítélni, hogy valamilyen korlátozás jogos vagy nem, akkor nem fogunk vele egyetérteni sem.

hvg.hu: Elég erős állításokat tett a kampányban, a stadionstop mellett azt ígérte, megállítja a Ligetben már futó építkezéseket, bevezeti a Tiborcz-adót.

K.G.: Így is lesz.

hvg.hu: Azért ez nem ilyen egyszerű. A Liget-projetknél két olyan épületet tudott megállítani, ahol még nem kezdődött el az építkezés, viszont korábban ennél sokkal vehemensebben nyilatkozott. Van még valami, amit így lehúzott a listáról? Vagy aminél rájött, hogy - Gulyás Gergely idézve - a kampányban lehet hülyeséget beszélni, majd szembesült a valósággal.

K.G.: Tartottuk azt az ígéretünket, hogy leállítjuk, és a nyilvánosság előtt újratárgyaljuk. Itt azt a döntést hozta a Fővárosi Közgyűlés, hogy a már meg nem állítható beruházásokat be kell fejezni. Ez gyakorlatilag a Zene Házát jelenti, ami a legkisebb tervezett épület. Arról, hogy a Néprajzi Múzeum esetében mi nő ki a földből, még egyeztetni szeretnénk, mást pedig nem akarunk, nem is lesz. Úgy értelmeztem, a miniszterelnök is tudomásul vette a döntést. Azt gondolom, a Nemzeti Galéria épülete volt különösen aggályos, mert az akkora lett volna, mint az összes többi együtt.

hvg.hu: A Tiborcz-adót csak úgy lehet kivetni, ha a kerületek gesztust gyakorolnak, és aszerint alakítják át a saját adójukat. Tárgyalt már velük?

K.G.: Persze.

© Túry Gergely

hvg.hu: És akarják?

K.G.: Vannak olyan kerületek, ahol már most is van ilyen típusú adó. Igazgatásilag valóban nem egyszerű, de szeretnék azon túllépni, hogy mi főváros és a kerület dolga, az embereket csak az érdekli, hogy el legyen látva. Készítünk egy szabályozási koncepciót, a kerületekkel pedig átbeszéljük az összes nyitott kérdést, például a parkolást, a köztisztasági kérdéseket, adópolitikát és a szociális támogatások ügyét. Arra nem tudok garanciát vállalni, hogy a kormánypárti polgármesterekkel is meg tudunk állapodni erről, de biztos vagyok abban, hogy a többiekkel egy együttműködési csomag keretében sikerül egyezségre jutni. De azt ne kérje, hogy hat hét alatt megoldjam az ötéves programomat.

hvg.hu: Újraszabályozták a parkolást, a díjfizetés ellenőrzését nem lehet külső vállalkozásra bízni, azt az önkormányzat saját cégének kell intéznie. Mi a garancia arra, hogy ezzel megszűnik a mutyi? Niedermüller Péter, a VII. kerület új vezetője épp azzal szembesült, hogy az előző vezetés kötött egy 10 éves szerződést a parkolásra, Horváth Csaba, aki Zugló vezetését vette át öntől meg kvázi önre kente, hogy a korábban kifogásolt céggel szerződik újra. Mennyi idő, míg átfut az új szabály?

K.G.: Ezek az alvállalkozói szerződések fél éven belül megszűnnek. Ahogy Zuglóban megtettük nyáron, úgy az egész városban bevezetjük, mert ez az első lépés a mutyi megszüntetésére.

hvg.hu: Ez nem kerül pénzbe?

K.G.: Ellenkezőleg. Zuglóban is megtakarítást hozott.

hvg.hu: De fölbontanak szerződéseket.

K.G.: Ez egy teljesen jogszerű dolog, a Polgári Törvénykönyvből egyértelműen következik, hogy önkormányzati rendelettel föl lehet mondani szerződéseket. Ezekkel a cégekkel nem is lehet visszaszerződni, a későbbiekben ez egyfajta garanciát jelent. Nagy mértékben csökkentettük a szükséges parkolóautomaták számát is, ami nem csak az egyszeri beruházásoknál jelent új helyzetet, hanem az üzemeltetés szempontjából is.

hvg.hu: A már meglévő órák harmadát leszerelik?

K.G.: Az automatáknak előbb-utóbb lejár az életciklusa. Ha cserélni kell, vagy a kormány előírja, hogy olyan parkolóórák lehetnek csak, mit be lehet kötni a NAV-hoz, már nem mindegy, hány automatára van szükség.

hvg.hu: A kerületeken átívelő Fidesz-MSZP-mutyira van rálátása, ráhatása?

K.G.: Nincs ilyen.

hvg.hu: Épp most tárt föl egyet a 24.hu: megnézte, hogy azonos pályázói kör indul a IX. és a XIX. kerületben, egyik helyen az egyik nyer, másik helyen a másik.

K.G.: Ez a múlt, azért mondom, hogy ilyen már nincs és a jövőben sem lesz..

hvg.hu: Mi a garancia arra, hogy ne legyen?

K.G.: Az, hogy engem választottak főpolgármesternek.

© Túry Gergely

hvg.hu: A kispesti ügy rendezését rábízta Gajda Péterre. Az nem volt eltúlzott bizalom?

K.G.: Gajda Péter fölényesen megnyerte a választást, elementáris politikai érdeke, hogy ezektől a vádaktól megtisztítsa a kerületét, és olyan vezető legyen, aki világossá teszi, hogy nem akar együtt dolgozni azokkal, akik ilyen hírbe hozták a kerületet.

hvg.hu: Úgy látja, hogy most épp ez történik?

K.G.: Igen.

hvg.hu: De a Lackner-ügyben nem ő kezdeményezte a vizsgálóbizottságot, elsőre azt mondta, megfontolja majd a javaslatot, később már támogatta, ráadásul a felvételeken emlegetett Kránitz Krisztián vezeti továbbra is a kerületi vagyonkezelőt, megduplázott fizetéssel.

K.G.: Tudom, hogy sok változás készül Kispesten. Bízom annyira Péterben, hogy az ügyeket úgy fogja kezelni, hogy amennyiben ezekből a vádakból bármi is igaz volt, a jövőbeni kerületi működés semmilyen módon ne ez határozza meg.

hvg.hu: Czeglédy Csaba megbízását annyival söpörte le, hogy kerületi polgármesterek döntésébe ilyen módon nem szól bele. Véleménye azért van?

K.G.: Van. Az a véleményem, hogy nem vagyok sem az apukája, sem a főnöke a kerületi polgármestereknek, abban vagyok érdekelt, hogy jó együttműködés legyen köztünk. Én nem kötöttem volna szerződést Czeglédy Csabával.

hvg.hu: Mit szólt, amikor látta a listát Draskovics Tiborról, Atkári Jánosról, Bodnár Zoltánról?

K.G.: Azért lettem politikus, hogy a 2010 előtti világot meghaladjuk. Ma is azt gondolom, hogy teljesen máshogy kell politizálnunk, de azt a fajta stigmatizációt, hogy ha valaki a Gyurcsány-kormányban dolgozott, csak rossz ember lehet, visszataszítónak tartom. Komoly tapasztalattal és tudással rendelkező emberek vállaltak nehéz feladatot. Atkári Jánost, akinek szaktudását a fideszes városvezetés se tudta nélkülözni, személyesen javasoltam, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek részvénypakettjét vissza kell vásárolnunk, melynek a privatizálását Atkári készítette elő.

hvg.hu: Az összefogásnak most van az igazi próbája, de több helyen máris borult. Budafokon az MSZP átállt a Fideszhez, a IX. kerületben az ellenzéki pártok fúrják Baranyi Krisztina egyes javaslatait. Mennyire lesz működőképes az összefogás, Önnek tettek keresztbe a pártok?

K.G.: Itt jó az együttműködés, sokat egyeztetünk, de hadd ne legyek már felelős minden kerületi politikus döntéséért. A budafoki eset szerintem egy tisztulási folyamat részeként is felfogható, az MSZP nagyon világosan lépett az ügyben, semmilyen politikai támogatást nem ad azoknak, akik kihátrálnak az egységből. A IX. kerületben pedig együtt kell élni azzal, hogy Baranyi Krisztina a pártok jelöltjével szemben lett jelölt. De bízom benne, hogy a polgármester tudja a helyzetet kezelni.

hvg.hu: A patkánytenderrel mi lesz? Abban az ügyben Ön feljelentést tett, aztán kiderült, hogy ott volt azon a bizottsági ülésen, ahol döntöttek a cégről. Még nem mondták fel a szerződést, várják a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését. Ez a cég maradhat vagy nem?

K.G.: Nem, és jogszerű megoldást kell találni arra, hogy az ügyben tiszta helyzetet teremtsünk. Ez a cég nem jogszerűen lett megbízva a feladattal.

© Túry Gergely

hvg.hu: De ön is támogatta a céget.

K.G.: A döntést előkészítő szervezetek a büntetőjogi felelősségük tudatában azt mondták, a cég megfelelt a pályázati kritériumoknak, mi csak az árról döntöttünk, törvénysértő lett volna, ha nem az olcsóbb ajánlatot vesszük figyelembe. Az, hogy a cég csak behazudta a referenciáit, az ő oszthatatlan felelősségük. Ezt mondta ki a bíróság, mikor kötelezte a döntőbizottságot arra, hogy érdemben vizsgálja a cég referenciáit. Ha ez megtörténik, akkor semmissé nyilvánítják a főváros és a konzorcium között kötött szerződést. Remélem, ez hamarosan megtörténik, és akkor a főváros egyszerre tud szakmailag helyes és jogszerű döntést hozni.

hvg.hu: A Lokál szerződését mikor mondják föl?

K.G.: Már ketyeg a 180 napos felmondási idő. Ha nem akarják hamarabb felbontani a szerződést, lehet, élünk a jogunkkal, és jó kis cikkeket írunk a lapba. Rendkívül szórakoztató tartalmak lesznek.

hvg.hu: Beleírják, hogy hazudik a lap?

K.G.: Naná.

hvg.hu: Csak az aluljárókból tiltják ki a Lokált vagy a közterületekről is?

K.G.: Annyi történik, hogy elvesszük a kiváltságaikat, amit politikai alapon kaptak, és ami se korábban, se ezután nem járhat senkinek. A közterületen engedély alapján legnagyobb hülyeséget is osztogathatja bárki, ha van, aki elveszi

hvg.hu: A fővárosi kitüntetetti listát nem akarta felülírni? Azt még a korábbi városvezetés állította össze, Ön pedig kitüntette például Szöllősi Györgyöt.

K.G.: De, természetesen átgondoltuk, azonban egy normális polgári demokráciában az új vezetés dolga, hogy végrehajtsa a korábbi döntést, hiszen annak is volt legitimációja. Kezdtem volna neveket huzogatni a listáról? Nem ilyen vagyok. Szeretnék változtatni azon, hogy a félbehagyott projektek országa legyünk, hogy az új vezetés mindent elsöpör, amit az elődök csináltak. Ezzel együtt nyilván nem pont ilyen kitüntetetteket javasoltam volna, de a 90 százalékuk olyan volt, akit minden budapesti tisztel és szeret. Van és lesz olyan kiváló ember, akiről lehet tudni, hogy nem velünk szimpatizál, de nem ez, hanem a teljesítmény alapján osztunk díjakat.

hvg.hu: Azt mondta, a zaklatási ügy után Máté Gábor maradhat a posztján, mert jól kezelte a helyzetet. Miért van meggyőződve arról, hogy a Katona József Színházban rendben zajlott a vizsgálat? Sok az ellentmondó információ.

K.G.: Ezek nehéz ügyek, talán nem is tudjuk biztosan, hogyan kell jól kezelni, de a Katona volt az első intézmény, amely egyáltalán akarta kezelni. Azzal egyetértek, hogy az áldozat inkognitóját meg kell őrizni, de az agresszorét nem lehet, az egy abszurd próbálkozás volt.

hvg.hu: Azzal érveltek, hogy személyiségi jogi pert vesztettek volna.

K.G.: Az ember óvatosan osztogat tanácsokat, mert az áldozat jogai és szándékai minden mást megelőznek, de szerintem ebben az esetben meg lehetett volna kockáztatni a pert. Nem lehet egy ügyet úgy kommunikálni, hogy közben nem mondjuk meg, ki volt a tettes.

hvg.hu: Állítólag akkor robbant ki a botrány, mikor a Katona nem akarta több művészét elengedni egy szegedi Kerényi Miklós Gábor rendezésre. Ott megkapták, előbb a saját házuk táján söprögessenek. Tehát sokan tudhattak arról, hogy a Katonában történt valami egy éve, aminek csak annyi lett a következménye, hogy információnk szerint Máté Gábor elküldte bocsánatot kérni Gothár Pétert.

Fordítsuk meg a kérdést: van olyan, ehhez hasonló botrány, mikor maga az intézmény lépett a nyilvánosság elé azzal, hogy ott ez történt? Mert én nem tudok ilyenről. Lehet, hogy sután, de mégiscsak ők kommunikálták ezt, szemben az összes többi üggyel, mikor az áldozat hozta nyilvánosságra a vele történteket. Szerintem értékelni kell ebben a pozitívumot, főleg azért, mert ha azt akarjuk, hogy az ilyen típusú ügyek kapcsán legyen egy megtisztulási folyamat, akkor ne büntessük már azt, aki mégiscsak megtette az első lépést. Én ezt szeretném erősíteni azzal, hogy ha valaki kijön a napvilágra, hogy van egy ilyen ügye, nem őket hibáztatjuk azért a lépésért, amit mások soha nem tettek meg.