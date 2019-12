Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament.

Egyhangú döntéssel támogatták az Országos Bírói Tanács tagjai Senyei György Barnát az Országos Bírósági Hivatal elnöki tisztségére - közölte Vadász Viktor, a testület szóvivője. Az eddigi vezető, Handó Tünde alkotmánybíró lett, ezért kellett új embert találni a posztra. Senyei meghallgatása három órán keresztül tartott, ebből két órán át kérdésekre válaszolt.

Senyei a Fővárosi Ítélőtábla polgári gazdasági ügyszakos megbízott tanácselnökeként dolgozott mostanáig, banki és hitelpereket tárgyalt. Életrajza alapján igazgatási tapasztalata nincs. Jelöltsége mellett szól ugyanakkor, hogy ő legalább nem egyike a Handó Tünde által, vitatott módon kinevezett bírósági elnököknek, akiket a jelenlegi viszonyok között nemigen lehetne elfogadtatni a bíróságokon. Senyei igazgatási tapasztalata is téma volt, amire Vadász Viktor azt mondta, ez fontos szempont ugyan, de az OBT is tisztában van vele, hogy senkinek nincs akkora tapasztalata, hogy egy ekkora szervezetet elvezessen.

Az ismeretei és az elképzelései alapján azt láttuk, hogy alkalmas.

Senyei békét ígért

A meghallgatásán Senyei azt mondta, szeretné új alapokra helyezni az OBH és az OBT működését, célja, hogy

az igazságszolgáltatást a békesség és a rend jellemezze. Véleménye szerint az OBT és az OBH nem ellenfelei egymásnak, együttműködésük teszi törvényessé az igazságszolgáltatást.

Ez jelentős fordulat lenne: Handó ugyanis valóságos harcot kezdeményezett az őt ellenőrizni hivatott OBT-vel, a konfliktus odáig fajult, hogy a testület májusban a menesztését kezdeményezte, mulasztásait és törvénysértéseit 16 oldalon részletezve. Így például azt, ahogy a hatályos előírásokat kijátszva nevez ki és helyez át bírósági vezetőket, negligálja és ellehetetleníti az ő munkáját ellenőrizni hivatott OBT-t, a bíróságok költségvetését, és több utasítást is a testület megkerülésével készített el. Igaz ugyan, hogy az Országgyűlésről lepergett mindez, és nem menesztette Handót, ám azóta a nemzetközi helyzet is fokozódott, ami végső soron mégis Handó leléptetéséhez és alkotmánybíróvá választásához vezetett.

Ezek után nem meglepő, hogy a vezetői pályázatok és azok eredménytelenné nyilvánítása is szóba került a meghallgatáson - Handó ezzel a módszerrel érvényesítette saját akaratát -, Senyei itt is változást ígért. Azt mondta, a törvényesség talaján akar maradni, elkerülné az eredménytelenné nyilvánítást, és ígérete szerint kezd valamit a túl sok megbízott vezetővel is.

Vadász elmondta, tisztában vannak azzal, hogy nem oldódik meg minden probléma azonnal, de az irány jó, így a testület támogatása nem volt megalapozatlan.

Senyei jelölése nagy meglepetést keltett bírósági körökben, de mindenképpen pozitív értelemben. Megválasztását – ami jövő héten már meg is történhet - pedig nagy várakozás övezi. Szeretnék, ha nyugalmat teremtene a bíróságokon, és ha ismét a szakmai munka kerülne előtérbe. Úgy tudjuk, hogy bár Senyei ott volt a komoly jelöltek között, senki sem őt várta befutónak. Forrásaink szerint bírói körökben a legesélyesebbnek Répássy Árpádot, az OBH elnökhelyettesét gondolták, aki már hetek óta Handó Tünde utódjaként lépett fel. Úgy tudjuk, hogy éppen emiatt a Szalay utcában komoly megdöbbenést váltott ki, hogy mégsem ő lett a befutó, egyeseknél ez nagy megkönnyebbülést okozott. A komoly jelöltek között volt Sperka Kálmán kúriai bíró, Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, és Székely Ákos, a Kúria büntetőkollégiumának vezetője is, és felmerült Osztovics András, a Magyar Igazságügyi Akadémia elnökének neve is.