[{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagy a feszültség a túlhajszoltság, a túlóráztatás és a kiszámíthatatlan időbeosztás miatt.","shortLead":"Nagy a feszültség a túlhajszoltság, a túlóráztatás és a kiszámíthatatlan időbeosztás miatt.","id":"20191204_Leterheltek_a_dolgozok_tobb_aruhazlancnal_leallhat_a_munka_januarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68b281c-3754-4068-a1f9-a3c4b704ed74","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Leterheltek_a_dolgozok_tobb_aruhazlancnal_leallhat_a_munka_januarban","timestamp":"2019. december. 04. 06:08","title":"Leterheltek a dolgozók, több áruházláncnál leállhat a munka januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","shortLead":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","id":"20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad877cc2-5761-4336-863a-390823473888","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","timestamp":"2019. december. 04. 18:38","title":"Oda költözik Orbán a Parlamentben, ahonnan kitiltották a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken, hogy érvényes-e az utasok bérlete. Az ellenőrzéshez szükséges eszközök telepítését a T-Systems fogja felügyelni.","shortLead":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken...","id":"20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7b6dc-0ddf-4001-9240-21c5e4de7b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","timestamp":"2019. december. 04. 14:27","title":"Csak nem lehet kihagyni a T-Systemst a BKK új mobiljegyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján tette közzé, hogy elhatárolódnak a levéltől.","shortLead":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján...","id":"20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706f5f87-340e-4b68-82bf-c4a890d145b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","timestamp":"2019. december. 03. 21:44","title":"A Magyar Bírói Egyesület elhatárolódott a Handó Tündének írt hálálkodó levéltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.","shortLead":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van...","id":"20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa720c1-0a81-47e4-8d91-ede8e68518ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 05. 12:25","title":"Antikorrupciós szabványt vezettek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton szerda, csütörtök és péntek éjszaka egy extrém méretű, a gönyűi kikötőből Tiszaújvárosba tartó, vegyipari tornyot szállító járműszerelvény haladása miatt.","shortLead":"Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton szerda...","id":"20191204_Harom_autopalyat_is_lezarnak_egy_70_meteres_vegyipari_torony_szallitasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9536e7a3-1274-405b-a9e9-470cd7fb1964","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Harom_autopalyat_is_lezarnak_egy_70_meteres_vegyipari_torony_szallitasa_miatt","timestamp":"2019. december. 04. 16:45","title":"Három autópályát is lezárnak egy 70 méteres vegyipari torony szállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyi baleset történt.","shortLead":"Munkahelyi baleset történt.","id":"20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d97f7f-d358-4ac0-922f-e0c7b065b113","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","timestamp":"2019. december. 04. 07:26","title":"Meghalt egy ember a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik a vizsgálat a Gólyafészek-botrányban.","shortLead":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik...","id":"20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19e685-8a23-406b-ae74-cb6f65021245","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","timestamp":"2019. december. 04. 18:08","title":"A nyomozók és az EU-pénzek miatt is főhet a cseh miniszterelnök feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]