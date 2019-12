Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23647c14-3b33-46c2-9df2-271c999a7b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű streaming zeneszolgáltató, a Spotify minden évben elkészíti a felhasználók személyre szabott toplistáját.","shortLead":"A népszerű streaming zeneszolgáltató, a Spotify minden évben elkészíti a felhasználók személyre szabott toplistáját.","id":"20191205_spotify_premium_toplista_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23647c14-3b33-46c2-9df2-271c999a7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024954ff-09e0-4945-92d3-4a24fa5c1750","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_spotify_premium_toplista_2019","timestamp":"2019. december. 05. 14:03","title":"Önnél mi dübörgött idén? Megjött a Spotify 2019-es összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5852af-d4ce-4634-8c0d-a2b4ae134441","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljegyezték a színésznőt. ","shortLead":"Eljegyezték a színésznőt. ","id":"20191205_Eljegyeztek_Emma_Stonet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa5852af-d4ce-4634-8c0d-a2b4ae134441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7035eb8-569c-432a-b37d-9c034347c105","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Eljegyeztek_Emma_Stonet","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"Emma Stone keze sok mindent elárul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is odakerültek, amelyeket a kórház természetesen kötelezően biztosít.","shortLead":"Az intézmény azt írta, az igényelt tárgyak listáját összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot...","id":"20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd5608-172c-4fab-9f17-c69354c3093e","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_szent_janos_korhaz_adomanygyujtes_kozlemeny_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 05. 07:39","title":"A Szent János Kórház szerint kiforgatták az adománygyűjtési felhívásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a pernye elszállítására.","shortLead":"A fővárosnál csak most szereztek tudomást arról a szerződésről, amelyet nemrég kötött a Fővárosi Közterület-fenntartó...","id":"20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d534d43-12f7-4832-afcf-0571c92fcf75","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Masfel_milliard_forintert_viheti_el_a_fovarosi_pernyet_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. december. 04. 11:32","title":"Az FKF sebtében leszerződött Mészáros érdekeltségével, mielőtt Karácsony hivatalba lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a nőt a többi között azzal gyanúsítják, hogy uniós pályázatoknál jogellenesen befolyásolhatta a közbeszerzéseket.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a nőt a többi között azzal gyanúsítják, hogy uniós pályázatoknál jogellenesen...","id":"20191204_Letartoztattak_a_Fidesz_Szolnok_megyei_politikusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7459a946-ad4c-401f-a29d-5bebc5da9dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Letartoztattak_a_Fidesz_Szolnok_megyei_politikusat","timestamp":"2019. december. 04. 07:31","title":"Letartóztattak egy fideszes képviselőt, Boldog István korábbi munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak a legnépszerűbb videók és videósok az idei évben.","shortLead":"A YouTube közzétette a 2019-es évet összefoglaló videóját, a Rewindot, és azt is elárulta, melyek voltak...","id":"20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d8954c-8924-40a5-8f98-cb48a8f3416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9f080-dd91-4d1f-887f-84649b644e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_youtube_rewind_2019_osszefoglalo","timestamp":"2019. december. 05. 19:03","title":"Minecraft, egy tojás és a Senorita – ezek voltak a legnézettebb videók a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok és Oroszország új megállapodást szeretne az atomfegyverekről.","shortLead":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok...","id":"20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f887e8-bf98-4afb-8575-3d42d791199f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. december. 03. 20:18","title":"Trump a NATO-csúcson: Új megállapodás kell az atomfegyverekről Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet befejezni a landolási procedúrát, mert az előzőleg leszállt gép még nem hagyta el a futópályát.","shortLead":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet...","id":"20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d82363-8612-431e-a08b-b6e3442a51ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","timestamp":"2019. december. 04. 08:33","title":"Videó: Elképesztő manővert hajtott végre egy Boeing 727-es repülőgép, amikor nem tudott leszállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]