Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","shortLead":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","id":"20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae596960-1fec-4155-8dc0-a13d0dca47c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 16:36","title":"Összeállítják a vádiratot Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Illetve egy tömeg bántalmazott négy férfit.","shortLead":"Illetve egy tömeg bántalmazott négy férfit.","id":"20191206_Tomegverekedes_volt_Balatonakaliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd22258-0b97-40e1-b595-5dd8d25ebae2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Tomegverekedes_volt_Balatonakaliban","timestamp":"2019. december. 06. 08:09","title":"Tömegverekedés volt Balatonakaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl gyakran jön majd szembe a forgalomban.","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl...","id":"20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e140daf5-3e62-41b7-b2c4-f14caf155e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","timestamp":"2019. december. 06. 11:21","title":"Rászabadítják a közutakra a Nissan 330 millió forintos hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon ebből klasszikus karácsonyi sláger lesz?","shortLead":"Vajon ebből klasszikus karácsonyi sláger lesz?","id":"20191206_Taylor_Swift_karacsonyi_szama_alatt_a_gyerekkori_videoit_nezegethetjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b271562-3262-400f-9b79-627a8ed71e0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Taylor_Swift_karacsonyi_szama_alatt_a_gyerekkori_videoit_nezegethetjuk","timestamp":"2019. december. 06. 13:26","title":"Taylor Swift karácsonyi száma alatt a gyerekkori videóit nézegethetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai diákok egy csoportja próbál fellépni ellene.","shortLead":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai...","id":"20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16695205-f712-4d0d-a74c-1677354afee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","timestamp":"2019. december. 05. 13:03","title":"Súlyos vádak a TikTok ellen, azt mondják, kiszivattyúzzák a felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","shortLead":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","id":"20191205_Majtenyi_varga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282559b4-ba77-4f4c-8c4e-f75ad4dc5c28","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Majtenyi_varga","timestamp":"2019. december. 05. 18:10","title":"Majtényi László semmiben sem ért egyet Varga Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem az MSZP és a Fidesz politikai pályájáról is. A HVG-ben megjelent véleménycikkében Lendvai Ildikó, a szocialisták akkori frakcióvezetője azt írja, az MSZP először meg akarta úszni az egész referendumot, de bojkottot hirdetni nem mert, utána pedig teljesen elhibázta a kampányát.","shortLead":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem...","id":"201948_jo_valasz_rossz_ervek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e8cc14-ee26-4e40-9d3d-f72e528e51b1","keywords":null,"link":"/360/201948_jo_valasz_rossz_ervek","timestamp":"2019. december. 05. 13:00","title":"Lendvai Ildikó: Jó válaszunk volt, de rossz érvelésünk a 15 évvel ezelőtti népszavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is dolgoztak, és ami egy igen furcsa jelenséget tárt eléjük.","shortLead":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is...","id":"20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04db1ce-6d51-4547-abe5-420c61809ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","timestamp":"2019. december. 05. 17:03","title":"Még a tudósokat is meglepte, amit a NASA űrszondája látott a Napnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]