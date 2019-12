Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél is kevesebb EU-forrás jutna Magyarországnak 2020 után egy új terv szerint; alig javult, de legalább már nem zuhan a magyar diákok teljesítménye; kiszámoltuk, mennyivel gazdagodtak Mészáros Lőrinc és Szíjj László építőipari cégei 2010 óta. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az eddig tervezettnél is kevesebb EU-forrás jutna Magyarországnak 2020 után egy új terv szerint; alig javult, de...","id":"20191208_Es_akkor_eu_pisa_felmeres_meszaros_lorinc_atletika_stadion_mav_raktar_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514d6f5-8c6a-4e1a-a020-89bfec026f9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Es_akkor_eu_pisa_felmeres_meszaros_lorinc_atletika_stadion_mav_raktar_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 08. 07:00","title":"És akkor kiderült, Brüsszel néha tiszteli a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","shortLead":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","id":"20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cf14e-b275-44cb-8064-f2de5b1be34c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","timestamp":"2019. december. 07. 06:41","title":"Megkerestük a legolcsóbb eladó hazai használt Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","shortLead":"Két embert gyanúsítanak gyújtogatással, hamarosan vádat is emelhetnek ellenük.","id":"20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa343b7e-a862-40b4-9ead-918dc762c212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca58403-5d2a-4cbd-9e34-0515af2a1daf","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Otre_nott_az_odesszai_tuzeset_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. december. 07. 17:29","title":"Ötre nőtt az odesszai tűzeset halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e5e61-aae6-4154-a528-6643fc3bf3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugrott az ugró szarvas is. Az sem volt kicsi, másfél méteres.","shortLead":"Ugrott az ugró szarvas is. Az sem volt kicsi, másfél méteres.","id":"20191207_Ketmeteres_vilagito_hoembert_es_trombitalo_angyalkat_loptak_Satoraljaujhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e5e61-aae6-4154-a528-6643fc3bf3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667b295-6a18-4742-b295-0d619b8d4e10","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Ketmeteres_vilagito_hoembert_es_trombitalo_angyalkat_loptak_Satoraljaujhelyen","timestamp":"2019. december. 07. 07:26","title":"Kétméteres világító hóembert és trombitáló angyalkát loptak Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","shortLead":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","id":"20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f412ce5-fbe3-4a5d-8d72-df515af5209e","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","timestamp":"2019. december. 07. 10:51","title":"Facebook-komment miatt rúgták ki Lattmann Tamást az NKE-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a5dfc6-05ca-49a8-b75a-5df3100c471d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ír című filmjét 17 millióan látták öt nap alatt a Netflixen Amerikában.","shortLead":"Az ír című filmjét 17 millióan látták öt nap alatt a Netflixen Amerikában.","id":"20191207_Martin_Scorsese_letarolta_a_Netflixet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49a5dfc6-05ca-49a8-b75a-5df3100c471d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a912d7fa-49fa-46d9-9fb8-5e54a26dafa6","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Martin_Scorsese_letarolta_a_Netflixet","timestamp":"2019. december. 07. 08:46","title":"Martin Scorsese letarolta a Netflixet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani kényszerült és Mexikóba menekült – közölte pénteken egy, a politikushoz közelálló személy.","shortLead":"Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani...","id":"20191207_Kubaba_utazott_a_bukott_boliviai_diktator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6c3f1-095d-4c3e-b786-eb83eea9e20c","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Kubaba_utazott_a_bukott_boliviai_diktator","timestamp":"2019. december. 07. 06:23","title":"Kubába utazott a bukott bolíviai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","shortLead":"Közleményt adott ki a színház társulata, arra kérnek mindenkit, menjenek el a hétfői megmozdulásra.\r

\r

","id":"20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e85d36-f097-4f71-bad0-06929a893f12","keywords":null,"link":"/elet/20191207_A_Katona_tarsulata_kiall_Mate_Gabor_mellett_es_elutasitja_a_zakalatoszinhaz_vadat","timestamp":"2019. december. 07. 14:47","title":"A Katona társulata kiáll Máté Gábor mellett, és elutasítja a \"zaklatószínház\" vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]