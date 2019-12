Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6c7be4e-4b6b-42de-b449-70ddc905e08a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Meghalt Ron Leibman amerikai színész. Sok emlékeztes szerepe volt, mégis elsősorban Rachel Green apjaként volt ismert.","shortLead":"Meghalt Ron Leibman amerikai színész. Sok emlékeztes szerepe volt, mégis elsősorban Rachel Green apjaként volt ismert.","id":"20191207_Gyaszol_a_Jobaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c7be4e-4b6b-42de-b449-70ddc905e08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35032b0f-43d0-4d70-bd15-769f52cdf841","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Gyaszol_a_Jobaratok","timestamp":"2019. december. 07. 12:30","title":"Gyászol a Jóbarátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német egyesítés naplója.","shortLead":"A német egyesítés naplója.","id":"20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5870c606-ebca-4b73-88df-ad8d1ee02b33","keywords":null,"link":"/360/20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","timestamp":"2019. december. 07. 17:01","title":"Eljött a paradicsom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","shortLead":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","id":"20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cf14e-b275-44cb-8064-f2de5b1be34c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","timestamp":"2019. december. 07. 06:41","title":"Megkerestük a legolcsóbb eladó hazai használt Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e5e61-aae6-4154-a528-6643fc3bf3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugrott az ugró szarvas is. Az sem volt kicsi, másfél méteres.","shortLead":"Ugrott az ugró szarvas is. Az sem volt kicsi, másfél méteres.","id":"20191207_Ketmeteres_vilagito_hoembert_es_trombitalo_angyalkat_loptak_Satoraljaujhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e5e61-aae6-4154-a528-6643fc3bf3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667b295-6a18-4742-b295-0d619b8d4e10","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Ketmeteres_vilagito_hoembert_es_trombitalo_angyalkat_loptak_Satoraljaujhelyen","timestamp":"2019. december. 07. 07:26","title":"Kétméteres világító hóembert és trombitáló angyalkát loptak Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte családtagként tekintenek egymásra. Mi ez a cirkusz? harmadik rész. ","shortLead":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte...","id":"20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ff7553-7a0d-4775-b830-e4d3a51b35c9","keywords":null,"link":"/360/20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","timestamp":"2019. december. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Igaz, hogy a bohócok a magánéletben sokszor magányosak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet, de egyelőre nem biztos, hogy debreceni kutatók pillanthattak be először a sokat emlegetett, mégis ismeretlen sötét anyag világába.","shortLead":"Lehet, de egyelőre nem biztos, hogy debreceni kutatók pillanthattak be először a sokat emlegetett, mégis ismeretlen...","id":"201949___debreceni_nobelgyanu__x17__azotodik_ero__meg_mindig_sotet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfd678a-1401-4fd4-9ebc-c048d9391bf3","keywords":null,"link":"/360/201949___debreceni_nobelgyanu__x17__azotodik_ero__meg_mindig_sotet","timestamp":"2019. december. 08. 08:15","title":"A debreceni sztori: Mérési hiba vagy Nobel-díjra érdemes áttörés a fizikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b026b9c-7b4c-476e-b08f-84119de28623","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kante Awa új vállalkozása a Szepard.","shortLead":"Kante Awa új vállalkozása a Szepard.","id":"201949_szepard_szallodasokterjeszkednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b026b9c-7b4c-476e-b08f-84119de28623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3eb38f-0987-499a-8cfa-09bbcf8b61fe","keywords":null,"link":"/360/201949_szepard_szallodasokterjeszkednek","timestamp":"2019. december. 07. 10:00","title":"A trafikkoncessziótól a vagyonkezelésig jutott a Mészárossal üzletelő ingatlanos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Még nem tudok nyilatkozni” – mondta.","shortLead":"„Még nem tudok nyilatkozni” – mondta.","id":"20191207_Eros_fajdalmai_vannak_a_megkeselt_gyori_tanarnonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53376bb4-dd28-4540-9972-7e849f1a2edc","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Eros_fajdalmai_vannak_a_megkeselt_gyori_tanarnonek","timestamp":"2019. december. 07. 07:55","title":"Erős fájdalmai vannak a megkéselt győri tanárnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]